Um homem que tinha R$ 3 e um isqueiro no bolso acabou sendo preso pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da tarde desta segunda-feira. Ele não foi detido por conta dos R$ 3, mas sim porque devia pra Justiça. O caso aconteceu por volta das 17h3o no centro da cidade.

Resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP

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.📍DATA: 01 de junho de 2026 .📍HORA: 17:30 .📍LOCAL: General Osório n°541 Centro

🛑 Captura de indivíduo procurado pela Justiça R$ 3 no bolso

Diante de informações recebidas via CICOMM de que o indivíduo P. K. R. De 41 anos, possuía mandado de prisão em aberto, as equipes de plantão intensificaram o patrulhamento pela área central do município, tendo em vista que o referido indivíduo já era conhecido das equipes e frequentemente circulava por aquela região.

Durante o patrulhamento, foi logrado êxito em localizá-lo pela Rua General Osório, defronte ao numeral nº 541, com o apoio das equipes da Viatura 135, Viatura 115 (Canil 02) e desta equipe de Apoio Tático.

Realizada a abordagem, foi procedida busca pessoal, não sendo localizado qualquer material ilícito. Em posse do abordado foram encontrados apenas a quantia de R$ 3,00 (três reais) e um isqueiro, acondicionados no bolso de sua bermuda.

Foi necessário o uso de algemas, em conformidade com o Decreto Federal nº 8.858/2016 e a Súmula Vinculante nº 11 do STF, visando prevenir eventual tentativa de fuga e garantir a segurança das equipes e do detido.

Posteriormente, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde os fatos foram apresentados ao escrivão de plantão, que os retransmitiu à autoridade policial de plantão, Após tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão de P. K. R. permanecendo este à disposição da Justiça.

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