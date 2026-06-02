Festival Raízes consolida sucesso de público e movimenta mais de R$ 450 mil

Festividade em Santa Bárbara teve aumento de 45% em relação ao ano passado

O Festival Raízes de Santa Bárbara 2026 consolidou mais uma vez sua importância no calendário cultural do Município, reunindo grande público no Complexo Usina Santa Bárbara neste domingo (31) e movimentando R$ 453.156,36. O valor teve um aumento de 45% em relação à edição de 2025 e engloba os resultados da Praça de Alimentação Solidária, Espaço de Economia Criativa, estacionamento solidário e brinquedos instalados no evento.

Com entrada gratuita, o festival celebrou as tradições sertanejas e proporcionou um dia de lazer, cultura e entretenimento para famílias de Santa Bárbara d’Oeste e de toda a região. A programação contou com apresentações da Orquestra Barbarense de Violas, do cantor Witorugo Oliveira e das duplas Marcos & Belutti e Guilherme & Santiago, que levaram o público a cantar grandes sucessos e encerraram a noite em clima de festa.

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Outro momento marcante foi o 16º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros, que abriu oficialmente a programação do evento e reforçou a valorização das raízes e tradições do interior paulista, reunindo participantes e admiradores da cultura sertaneja.

Além do aspecto cultural, o Festival Raízes demonstrou sua força como gerador de oportunidades e renda. O Espaço de Economia Criativa reuniu artesãos e empreendedores locais, enquanto a Praça de Alimentação Solidária contou com a participação de entidades assistenciais do município, fortalecendo ações sociais por meio dos recursos arrecadados durante o evento. O estacionamento solidário também teve renda revertida para entidade beneficente, ampliando o impacto positivo da iniciativa.

“O Festival Raízes é um evento que representa a essência de Santa Bárbara d’Oeste. É um momento de valorização da nossa cultura, das nossas tradições e, ao mesmo tempo, de fortalecimento da economia local e das entidades assistenciais. Ficamos muito felizes em ver o Complexo Usina Santa Bárbara tomado pelas famílias, celebrando as nossas raízes em um ambiente de alegria, segurança e união”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou o crescimento e a consolidação do festival. “O Raízes já se tornou uma referência regional. Tivemos uma programação de alto nível, grandes atrações musicais, valorização dos artistas locais, apoio às entidades e aos artesãos e uma participação expressiva do público durante todo o dia. É a demonstração de que investir em cultura também gera desenvolvimento econômico e social para a cidade”, afirmou.

O Festival Raízes 2026 foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Cervejaria Ashby, apoio da Comissão Organizadora de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox 90.

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