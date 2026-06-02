Hortolândia promove 4º Encontro de Influencers no dia 20

Prefeitura irá promover votação popular on-line para escolher os melhores influenciadores da cidade em quatro categorias; divulgação dos vencedores será no encontro, dia 20/06, às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos

Os melhores criadores de conteúdo digital de Hortolândia serão reconhecidos e premiados. Isso irá acontecer no 4º Encontro de Influencers, promovido pela Prefeitura. Para participar é necessário fazer inscrição no site Mapa da Cultura, por meio deste LINK, no qual também está disponível o regulamento do evento. O prazo para se inscrever termina na quarta-feira (03/06). O encontro é para pessoas físicas.

Podem se inscrever influencers residentes na cidade, a partir de 16 anos, que atuem na plataforma Instagram e que tenham, no mínimo, 5.001 seguidores. Influenciadores menores de idade devem apresentar autorização de responsável.

O encontro irá premiar influencers em quatro categorias:

– Categoria 1 (Bronze): de 5.001 a 10.000 seguidores

– Categoria 2 (Prata): de 10.001 a 30.000 seguidores

– Categoria 3 (Ouro): de 30.001 a 50.000 seguidores

– Categoria 4 (Diamante): Mais de 50.000 seguidores

Os melhores influencers da cidade em cada uma das categorias serão escolhidos por meio de votação popular on-line organizada pela Secretaria de Cultura. Para isso, é necessário que os influencers sigam a página da secretaria no Instagram.

A votação acontecerá entre os dias 09 a 16/06. Para que o voto seja validado, os seguidores e o público também têm que seguir a página do Instagram da Secretaria de Cultura.

A divulgação dos vencedores será feita no encontro, no dia 20/06. O evento será, às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o objetivo do encontro é reconhecer e premiar os influenciadores digitais que contribuem para divulgação, fortalecimento e promoção da identidade cultural, social e econômica de Hortolândia. Mais informações e orientações sobre o encontro, podem ser obtidas por meio do WhatsApp da Secretaria de Cultura, cujo número é (19) 99979-5576.

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