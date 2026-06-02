Hortolândia promove 4º Encontro de Influencers no dia 20

Prefeitura irá promover votação popular on-line para escolher os melhores influenciadores da cidade em quatro categorias; divulgação dos vencedores será no encontro, dia 20/06, às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos

Os melhores criadores de conteúdo digital de Hortolândia serão reconhecidos e premiados. Isso irá acontecer no 4º Encontro de Influencers, promovido pela Prefeitura. Para participar é necessário fazer inscrição no site Mapa da Cultura, por meio deste LINK, no qual também está disponível o regulamento do evento. O prazo para se inscrever termina na quarta-feira (03/06). O encontro é para pessoas físicas.

Podem se inscrever influencers residentes na cidade, a partir de 16 anos, que atuem na plataforma Instagram e que tenham, no mínimo, 5.001 seguidores. Influenciadores menores de idade devem apresentar autorização de responsável.

O encontro irá premiar influencers em quatro categorias:

– Categoria 1 (Bronze): de 5.001 a 10.000 seguidores

– Categoria 2 (Prata): de 10.001 a 30.000 seguidores

– Categoria 3 (Ouro): de 30.001 a 50.000 seguidores

– Categoria 4 (Diamante): Mais de 50.000 seguidores

Os melhores influencers da cidade em cada uma das categorias serão escolhidos por meio de votação popular on-line organizada pela Secretaria de Cultura. Para isso, é necessário que os influencers sigam a página da secretaria no Instagram.

A votação acontecerá entre os dias 09 a 16/06. Para que o voto seja validado, os seguidores e o público também têm que seguir a página do Instagram da Secretaria de Cultura.

A divulgação dos vencedores será feita no encontro, no dia 20/06. O evento será, às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

Hortolândia promove 4º Encontro de Influencers no dia 20

De acordo com a Secretaria de Cultura, o objetivo do encontro é reconhecer e premiar os influenciadores digitais que contribuem para divulgação, fortalecimento e promoção da identidade cultural, social e econômica de Hortolândia. Mais informações e orientações sobre o encontro, podem ser obtidas por meio do WhatsApp da Secretaria de Cultura, cujo número é (19) 99979-5576.

Leia Mais  notícias da cidade e região   