Bater na mulher e adulterar moto dão cadeia em Hortolândia

Duas prisões realizadas pela Polícia Militar envolveram agressão contra companheira e motocicleta com chassi e motor adulterados

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou duas ocorrências entre a noite de segunda-feira (1º) e a madrugada desta terça-feira (2) em Hortolândia. As ações resultaram na prisão de dois homens pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e violência doméstica.

A primeira ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira, no Jardim do Lago. Durante patrulhamento pela Rua Juazeiro, policiais militares receberam informações do sistema de monitoramento sobre uma motocicleta cujo proprietário constava como procurado pela Justiça.

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O veículo foi localizado e abordado. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o condutor, durante a vistoria os policiais constataram que os números do motor e do chassi estavam suprimidos, caracterizando adulteração dos sinais identificadores do veículo.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial juntamente com a motocicleta. Após análise dos fatos, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência e manteve o suspeito preso à disposição da Justiça.

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Já na madrugada desta terça-feira, outra equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Amanda.

No local, uma mulher de 45 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 39 anos, que estaria sob efeito de entorpecentes. O suspeito foi localizado em frente à residência e admitiu aos policiais que havia discutido e agredido a vítima.

Segundo a PM, além das lesões apresentadas pela mulher, o agressor continuou fazendo ameaças na presença dos policiais, o que reforçou a situação de flagrante.

As partes foram encaminhadas para atendimento médico e posteriormente apresentadas no Plantão Policial de Hortolândia. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade de polícia judiciária, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Com as duas ocorrências, o 48º BPM/I contabilizou duas prisões em menos de 24 horas, envolvendo crimes de violência doméstica e adulteração de veículo.

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