Um levantamento inédito realizado pela startup Trampay com mais de 6 mil entregadores ativos Motoboys em plataformas de delivery revelou um panorama preocupante sobre a realidade financeira dos profissionais dessa categoria.

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O mapeamento investigou a dependência exclusiva das entregas como fonte de renda, a relação dos entregadores com apostas on-line e os desafios da gestão financeira. Os dados apontam que muitos dos entregadores – que têm renda média mensal de R$ 2.400 – enfrentam dificuldades financeiras recorrentes: 34,17% relatam emergências financeiras recentes e desafios para pagar contas básicas. A principal estratégia para lidar com imprevistos é aumentar a carga horária de trabalho, evidenciando uma relação direta entre esforço e renda, sem garantias de estabilidade.

O endividamento também é um problema significativo: 65,49% dos entrevistados relataram dificuldades financeiras – dívidas relacionadas a veículos, contas de casa e à manutenção da moto.

O mapeamento é parte do projeto-piloto que a Trampay desenvolveu no TD Impacta – plataforma de apoio e investimento para negócios de impacto, que tem como foco impulsionar soluções que apoiem a educação financeira, além de outras temáticas que contribuam para este objetivo e gerem impacto positivo. Criada pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, a bolsa do Brasil, a iniciativa conta com a execução da Artemisia, organização referência no ecossistema de empreendedorismo de impacto brasileiro e está em sua terceira edição.

Como um dos 40 negócios selecionados para compor a primeira edição do TD Impacta, a Trampay – que recebeu recursos financeiros (em formato de doação) por ser um dos destaques do programa – criou uma jornada educativa para conscientização dos entregadores em relação à importância da gestão financeira e dos riscos das apostas digitais.

Os entregadores que concluíram a jornada educativa receberam incentivos financeiros em forma de investimentos no Tesouro Direto, que foram distribuídos via gift cards. Em muitos casos, este foi o primeiro investimento de suas jornadas investidoras.

“Entre os principais resultados estão a conscientização dos entregadores sobre os riscos das apostas digitais e o incentivo à construção de suas primeiras reservas de emergência. Queremos estimular uma relação mais saudável e segura com o dinheiro, criando caminhos reais de inclusão financeira para esse público”, detalha Jorge Júnior, CEO da Trampay, que comenta que, no futuro, o negócio planeja criar um canal de investimento seguro para entregadores, proporcionando acesso ao Tesouro Direto dentro da plataforma da empresa.

Trampay, promovendo inclusão financeira e segurança

Para endereçar os desafios financeiros dos prestadores de serviço, os empreendedores Jorge Júnior, Tiago Ribeiro e Vitor Quaresma fundaram, em 2020, a Trampay. A startup brasiliense oferece conta digital e produtos financeiros para os profissionais informais, especialmente motoboys e entregadores de plataformas de delivery. Entre o principal produto está a antecipação de recebíveis, com taxas abaixo do mercado, permitindo que os profissionais solicitem antecipadamente parte do valor que têm a receber das empresas e plataformas para as quais prestam serviços. O negócio de impacto oferece, também, pontos físicos de apoio – espaços que devem ser ampliados em todo o país nos próximos 18 meses.

Hoje, a Trampay registra mais de 80 mil downloads, 6 milhões de transações, cerca de R$ 200 milhões emprestados e movimentação de mais de R$ 3 bilhões. Mais de 35 mil entregadores foram impactados – 70% solicitaram a antecipação de recebíveis para necessidades básicas cotidianas (em média, R$ 130 por pedido e R$ 900 mensal). A inadimplência é quase zero.

Jorge Júnior comenta que a Trampay está se preparando para um novo momento do negócio: se tornar o banco oficial dos entregadores. “Estamos sempre acompanhando as necessidades dos nossos clientes; os produtos, inclusive, refletem essa ênfase. Com isso em mente, devemos dar um salto adiante ao ofertar novos produtos e serviços para alçar a posição de instituição financeira oficial dos entregadores”, conclui.

Na análise de Felipe Alves, codiretor-executivo da Artemisia, a Trampay está olhando para um segmento de clientes que é praticamente invisível para o mercado financeiro tradicional.

“Destaques do TD Impacta, os empreendedores da Trampay têm profundo conhecimento do cotidiano dos entregadores, o que potencializa o impacto do negócio por criarem soluções em linha com as demandas reais de um público que é pouco considerado pelo segmento de serviços financeiros. Construir uma solução inovadora que traz maior acesso à educação financeira desses profissionais gera uma transformação que esperamos ser duradoura na vida desses trabalhadores”, aponta Alves.

Daniel Leal, Secretário do Tesouro Nacional, destaca que o programa TD Impacta reforça o compromisso do Tesouro Nacional com a educação financeira. “ É de grande orgulho ver o alcance e o impacto dos negócios apoiados. Através do TD Impacta vimos, na prática, como é possível transformar desafios sociais em soluções inovadoras que contribui positivamente na sociedade”, afirma.

Christianne Bariquelli, superintendente de negócios para pessoa física na B3, reforça que o apoio à Trampay vai ao encontro do compromisso da B3 com a educação financeira e a inclusão contribuindo para que milhares de profissionais autônomos e informais tenham acesso aos conteúdos educativos e a um canal seguro de investimento, via Tesouro Direto. “Este é um público que, muitas vezes, enfrenta barreiras estruturais no acesso ao sistema financeiro – e, justamente por isso, iniciativas como essa ganham ainda mais relevância. Ampliar o acesso à educação e a serviços financeiros é essencial para construir um mercado mais inclusivo”, afirma.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MAPEAMENTO

| PERFIL DOS ENTREVISTADOS Motoboy

Os entrevistados para o mapeamento fazem parte da base da Trampay, nível nacional.

| RENDA

Os entrevistados têm renda média mensal de R$ 2.400

| FINANÇAS & EMERGÊNCIAS FINANCEIRAS

Muitos dos entregadores entrevistados recorrem a horas extras e ao trabalho adicional como solução para emergências financeiras. De acordo com os pesquisadores, o dado sugere que a maioria depende exclusivamente do trabalho de entregador para o sustento. Sobre a avaliação da estabilidade, 34,17% dos entrevistados enfrentaram emergências financeiras recentemente; muitos relatam dificuldades para saldar as contas básicas e a incapacidade de economizar.

A principal estratégia para lidar com emergências financeiras foi trabalhar mais horas, indicando a relação direta entre esforço e renda, sem garantias de estabilidade. Os imprevistos financeiros – como acidentes ou falhas na moto/bicicleta – são resolvidos com mais horas de trabalho para compensar as perdas e os empréstimos financeiros, recorrendo inclusive a agiotas. O acesso a crédito formal é relatado como uma dificuldade, por isso, recorrem a soluções informais como empréstimos de terceiros.

Sobre a gestão financeira e o planejamento, somente 10% relatam que conseguem fazer reservas para emergências, indicando que a maioria não consegue economizar regularmente. Abaixo, os principais desafios para a organização das finanças.

Aluguel e contas fixas (maior peso). Falta de conhecimento sobre planejamento financeiro. Endividamento alto, principalmente relacionado a veículos (motos e bicicletas – instrumentos de trabalho desses profissionais).

Os desafios financeiros afetam a qualidade de vida e o bem-estar emocional, principalmente devido à instabilidade da renda. Endividamento e necessidade de fazer horas extras estão entre os principais fatores negativos que impactam a saúde da mente. “Embora o mapeamento não tenha aprofundado o impacto negativo dessa vivência de escassez nas relações pessoais, é possível estimar que isso ocorra. Sobre a visão do futuro financeiro da profissão, muitos reconhecem que não conseguem manter o planejamento de longo prazo; a instabilidade e os altos custos operacionais como gasolina e manutenção são desafios constantes”, detalha Jorge Júnior.

| ENDIVIDAMENTO

Entre os entrevistados, 65,49% mencionaram desafios financeiros como dívidas com veículos, contas de casa e manutenção da moto.

| APOSTAS ON-LINE

A amostra apontou que 32% dos entrevistados já fizeram apostas on-line no último ano. A média mensal de investimento em jogos de azar é de R$ 100. Questionados se a aposta poderia ser associada ao entretenimento ou a uma tentativa de aumentar a renda, a maioria dos entrevistados associou a palavras como dinheiro, diversão, ganhos extras, emoção e adrenalina. Para a Trampay, a resposta indica que as apostas são uma mistura de entretenimento e esperança de melhorar a situação financeira.

Sobre perdas e impactos financeiros negativos, a pesquisa indica que, embora o mapeamento não quantifique as perdas, há indícios de que alguns entregadores enfrentam dificuldades financeiras agravadas pelo jogo. Entre os relatos que corroboram com essa possibilidade, destaca-se o de um usuário que informou ter começado a apostar o valor de R$ 10 em plataformas de jogos on-line.

No início, associava a aposta a entretenimento e ganhos extras; ele citou que foi contemplado com pequenas quantias e isso o encorajou a destinar uma parte significativa de seus ganhos na expectativa de ter uma recompensa ainda maior. Neste cenário, o usuário chegou a apostar R$ 1.000,00; ele relata que enfrenta dificuldades para pagar cartões de crédito e não possui reserva de emergência. Quando necessário, recorre a novas corridas, familiares e amigos.

“Foi possível observar que alguns apostadores encaram a prática como entretenimento, mas há um grupo que vê as apostas como um caminho para mudar de vida. Há, ainda, os que afirmam usar as apostas como forma de complementar a renda (40%)”, afirma Jorge Júnior, acrescentando que a relação com dinheiro se revela diferente entre os que fazem apostas e os que não. “Os apostadores tendem a ver o dinheiro como um recurso para arriscar, mostrando um comportamento de tentativa de multiplicação de recursos. Os que não apostam parecem ter uma relação mais tradicional com o dinheiro, buscando guardá-lo, mesmo que poucos consigam”, aponta.

| METODOLOGIA

A pesquisa foi concluída em 2025 e contou com respostas de mais de 6 mil entregadores ativos em plataformas de delivery – profissionais que solicitaram adiantamento da Trampay e entraram na base do negócio. Realizada por meio de um formulário on-line para entender mais sobre o perfil e as demandas financeiras desse público, a pesquisa foi parte da etapa de refinamento do piloto proposto ao TD Impacta.

SOBRE O TD IMPACTA | O TD Impacta é uma plataforma de apoio e investimento para negócios de impacto. Tem como foco principal impulsionar soluções que apoiem a educação financeira, além de outras temáticas que contribuam para este objetivo e gerem impacto positivo. Criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, a bolsa do Brasil, a iniciativa conta com a execução da Artemisia, organização referência no ecossistema de empreendedorismo de impacto brasileiro.

ARTEMISIA | A Artemisia, organização pioneira no apoio a negócios de impacto no Brasil, tem como missão potencializar empreendedores que criam soluções para problemas sociais ou ambientais. Para isso, lidera iniciativas de fortalecimento a negócios de impacto – via programas de aceleração, apoio em pilotos de inovação aberta e articulação de investimento –; conecta grandes empresas ao universo dos negócios de impacto; e desenvolve conhecimentos sobre o tema. Fundada em 2005, possui atuação nacional e já impulsionou mais de 800 iniciativas de impacto de todo o Brasil.