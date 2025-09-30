Clube de Leitura e Cinema realiza encontro nesta quarta

Clube de Leitura e Cinema realiza encontro na Biblioteca nesta quarta-feira

O evento “Brecha – Clube de Leitura e Cinema”, realizado quinzenalmente na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, terá seus próximos encontros nos dias 1º, 15 e 29 de outubro, das 19h às 21h, com entrada gratuita. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, oferece um espaço dedicado à leitura, exibição de filmes e debates.

Coordenado por Miguel Rodrigues e Jefferson Souza, do coletivo Americanazine, o clube promove a troca de ideias e a leitura crítica de obras como “Realismo Capitalista”, de Mark Fisher, que será discutida nos próximos encontros. O bate-papo abordará temas como saúde mental, esgotamento, juventude e educação.

Além deste, outros livros integrantes do projeto são “Sociedade do Espetáculo”, de Guy Debord; “Aviso de Incêndio”, de Michael Lowy; e “Breve Tratado para Atacar a Realidade”, de Santiago López Petit. A programação de cinema inclui os filmes “La Haine” (O Ódio), “Edukators” (Os Educadores) e “Concerning Violence” (Sobre a Violência).

“O Clube de Leitura estreou em agosto e tem se consolidado como um espaço para o debate livre de ideias e para desvendar obras nem sempre tão conhecidas da sociedade. Por isso, convido os interessados em literatura a prestigiarem os encontros”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O “Brecha” continua em 2025, com edições agendadas para os dias 12 e 26 de novembro e 3 e 17 de dezembro. A Biblioteca Municipal está localizada na Praça Comendador Müller, 172. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-9157.

