4 de out - Dia dos Pets: como deixar a casa mais gostosa para nós e para eles

Dia Mundial dos Animais inspira tutores a olharem suas casas

Morar do lado de fora das casas é passado: parte de nossas vidas, inclusive dos ambientes residenciais, soluções em pisos, tecidos, mobiliários e marcenaria promovem a integração entre as demandas dos donos e dos cachorros e gatos de estimação Leia + sobre moda e casa

Com um pet circulando pela casa, o arquiteto Bruno Moraes ressalta que o piso deve simplificar a higienização. Nesse apartamento, o porcelanato no estilo cimento queimado, que dialoga com a estética industrial do projeto, foi uma excelente escolha para o dia a dia dos moradores e seu doguinho | Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

O convívio com os animais de estimação deixou de se restringir a pequenos espaços improvisados. Cada vez mais, cães e gatos fazem parte da rotina familiar e influenciam até mesmo decisões de projeto. Pensar nossas residências além das necessidades humanas e incluir resoluções funcionais, seguras e confortáveis para os pets tornou-se uma demanda crescente, aliando bem-estar, praticidade e afeto em um mesmo lar. Com a chegada do Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, o momento se mostra oportuno para discutir como a arquitetura pode se estender além dos humanos e ser pensada também para os amigos de quatro patas. O tipo de piso, os tecidos e a circulação dos ambientes entram em pauta quando a proposta é oferecer um lar confortável, seguro e cheio de possibilidades de entretenimento para os pets. Abaixo, confira algumas ideias que foram executadas a fim de atender às necessidades dos animais de seus tutores: Marcenaria planejada Cada um à sua maneira, cachorros e gatos adoram ter o seu cantinho especial em casa:

BMA Studio | Fotos: Guilherme Pucci

Nada de caminha pelo meio da casa: no sobrado que o arquiteto Bruno Moraes executou para um casal acompanhado por seu doguinho Léo, a marcenaria foi muito oportuna para um espaço próprio para ele. No vão embaixo da escada, a marcenaria foi exímia para dispor o cantinho do café e o local de descanso após as brincadeiras.

Arquiteta Patrícia Cillo | Foto: Mariana Orsi

Na marcenaria planejada pela SCA Jardim Europa para esse dormitório estiloso, a schnauzer Shakira tem o seu lugarzinho reservado para dormir na companhia do seu tutor. Debaixo da mesinha de cabeceira, o espaço comporta seu corpinho enquanto descansa no colchão.

Dada a natureza dos felinos, que gostam da sensação de não serem achados, a arquiteta Daniela Funari projetou um cantinho especial no móvel da sala de jantar| Fotos: Mariana Camargo

Ao invés dos tradicionais baús, no canto alemão que acompanha a mesa de jantar, a arquiteta Daniela Funari foi bem astuta: na estrutura do móvel, ela desenhou nichos para que os três gatos da família possam se esconder e descansar. Falando em gatos…

Diversão garantida: o gatil foi desenhado pela própria arquiteta Cristiane Schiavoni, mantendo o toque personalizado de todo o apartamento | Fotos: Guilherme Pucci

No projeto de um apartamento com a área social integrada, a arquiteta Cristiane Schiavoni fez da varanda o playground para os dois felinos dos moradores. Aproveitando a marcenaria que camuflou a condensadora do ar-condicionado, ela fez a felicidade deles: a escadinha que leva os nichos fixados na parede, a base de madeira com futon liso onde podem descansar e o arranhador para que eles não precisem afiar ou limpar as unhas nos móveis.

Neste living, a arquiteta Ana Rozenblit explorou o requinte da madeira pau-ferro com brilho que compõe painel, prateleiras (que os gatinhos amam) e rack. Marcenaria executada pela SCA Jardim Europa | Projeto Spaço Interior | Foto: Kadu Lopes

Sofisticada e pet friendly: essa combinação idealizada por Ana foi a tônica deste amplo painel de TV que se assemelha à forma de uma estante por se configurar dentro da ‘caixa’ formada pela marcenaria planejada. Com passagens estratégicas, os felinos da casa podem se movimentar livremente pelas prateleiras, participando da interação com os moradores. Pisos O porcelanato é, sem sombra de dúvidas, o melhor revestimento. Fácil de limpar e de baixa absorção, é o material que não deixará os moradores preocupados. Porém, é preciso observar o acabamento: as versões polidas devem ser evitadas, pois são escorregadios e podem prejudicar as articulações dos pets. Superfícies acetinadas ou naturais oferecem maior atrito, tornando-se mais seguras. Mas o vinílico também está no páreo: quando colado no piso, as propriedades do material não deixam o xixi vazar, pois é resistente à água. Entretanto, não se pode deixar ‘ad eternum’: assim que o acidente acontecer, é preciso limpar rapidamente para não prejudicar o material.

Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Foto: Thiago e Dam Mol

No projeto desse studio realizado pelo arquiteto Raphael Wittmann, o shih-tzu pode circular tranquilamente pelo piso vinílico, que agrega outras duas vantagens: o conforto térmico e o acústico que praticamente elimina o barulho das unhas ao caminhar. Tecidos: quais são os recomendados?

Neste projeto das profissionais do escritório Dantas & Passos Arquitetura, cada detalhe foi pensado de acordo com a praticidade na higienização e durabilidade dos materiais | Foto: Henrique Ribeiro

Quanto mais fechada for a trama, menor a chance de os animais repuxarem os fios, acumularem pelos ou provocarem arranhões. Entre as indicações estão suede, couro sintético, acquablock e linho sintético. Atualmente, já existem até tecidos como o veludo com tecnologia antipelo e outra alternativa viável é a impermeabilização de sofás e poltronas, que aumenta a resistência contra líquidos — inclusive o xixi dos pets. Boas opções de tapetes

A arquiteta Ana Rozenblit, da Spaço Interior, elaborou um apartamento de 187 m² para os três moradores: o casal Jessica e Douglas, e o Zeca, o pet da família | Foto: Kadu Lopes