CM de Sumaré homenageia estudantes e professores de destaque

Evento de entrega da Medalha Paulo Freire, Medalha Jovem Cientista Sumareense e Certificado de Aluno Destaque será nesta quinta-feira (16), no anfiteatro Dirce Dalben

A Câmara Municipal de Sumaré realiza sessão solene para a entrega de honrarias da educação. O evento acontece nesta quinta-feira (16), às 19h, no anfiteatro Dirce Dalben, no antigo Seminário de Nova Veneza (Avenida Brasil, 1.111). A entrada é gratuita, e a sessão será conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania). Entre quase 50 homenageados, os vereadores farão a entrega da Medalha Paulo Freire a 19 educadores de destaque. Também serão entregues 16 Medalhas Jovem Cientista Sumareense e 14 Certificados de Aluno Destaque.

A Medalha Paulo Freire leva o nome do educador e filósofo brasileiro conhecido mundialmente por sua pedagogia crítica, que promove a conscientização e a libertação dos oprimidos através da educação. Seu trabalho influenciou profundamente práticas educacionais voltadas à justiça social e à emancipação das populações marginalizadas. A Medalha Paulo Freire foi instituída pelo ex-vereador Willian Souza.

Já a Medalha Jovem Cientista Sumareense é destinada a homenagear jovens que desenvolvem trabalhos científicos relevantes para a sociedade. A honraria foi idealizada pelo vereador Dudu Lima (Cidadania). Por fim, o Certificado Aluno Destaque foi criado por um projeto de lei de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos). O certificado é concedido aos estudantes que se destacam nas notas e em ações e práticas dentro das escolas. Isso inclui participação em grêmio, representação de classe, frequência e leitura em biblioteca, iniciativa de trabalho social, entre outras atividades.

Confira a lista de homenageados:

MEDALHA PAULO FREIRE

Alexandra da Silva Packez (indicada pelo vereador Ney do Gás)

Ana Vivian de Carvalho Hiraoka (vereador Tião Correa)

André Benitez Costa (vereador Wellington Souza)

Andrea Cristina Baratela de Carvalho (vereador César Bianchi)

Antonieta Cristina Moreira de Paula Silva (vereador Ney do Gás)

Carla Peruzzo (vereador Dudu Lima)

Célia Quintino da Silva Chiarelo (vereador Lucas Agostinho)

Ednaldo Lopes de Almeida (vereador Welington da Farmácia)

Eliana Cristo de Oliveira (vereador Alan Leal)

Erica Jandoti Garcia (vereador Alan Leal)

Fernando Cesar Cardoso (vereador Alan Leal)

Iara Pereira Santiago Meneguel (vereador Geraldo Medeiros)

Mayckonn Rodrigo Coutinho Rosa (vereador Alan Leal)

Mirela Cristina Pereira Mendes (vereador Wellington Souza)

Orisvaldo Dias (vereador Tião Correa)

Paulo Pereira da Silva (vereador Hélio Silva)

Rita de Cássia Fanhani Gonçalves (vereador Dudu Lima)

Romolo de Oliveira Tacchelli (vereador Professor Edinho)

Rosana Alencar Lins dos Santos (vereador Tavares)

MEDALHA JOVEM CIENTISTA SUMAREENSE

Eyshila Vitória Decaris dos Santos (indicada pelo vereador Alan Leal)

Giovana Campana Rodrigues (vereador Alan Leal)

Júlia Lage dos Santos (vereador Dudu Lima)

Maria Eduarda da Silva dos Santos (vereador Alan Leal)

Matheus Bispo Garcia (vereador Ney do Gás)

Pedro Leite de Farias (vereador Tavares)

Projeto “Análise da poluição do Ribeirão Quilombo e sua biorremediação por cianobactérias”, formado por Felype Amado de Souza e Isabelly da Silva Marcon (vereador Professor Edinho)

Projeto “Caelum”, formado por Pedro Henrique Vital Muller, Arthur Augusto Gallette, João Pedro Candorin e Gustavo Bruno Paiva Florentino Viana (vereador Tião Correa)

Projeto sobre reciclagem, formado por Ana Laura Hespanhol de Oliveira, Isabela Padovani Bertolazzi, Isis de Frias Pereira e Julia Lopes (vereador Welington da Farmácia)

CERTIFICADO ALUNO DESTAQUE

Ana Beatriz de França (indicada pelo vereador Welington da Farmácia)

Ana Julia Pilar de Souza (vereador Alan Leal)

Bianca Yukari Hoffmann (vereador Professor Edinho)

Cauã Fernando Moraes da Mata (vereador Professor Edinho)

João Pedro Santos Andrade (vereador Professor Edinho)

Julia Castriani Carrero (vereador Dudu Lima)

Kemilly Kethlley da Silva Souza (vereador Tião Correa)

Leozenith Pereira da Silva (vereador Geraldo Medeiros)

Lyvia Sthefany Guilherme (vereador Wellington Souza)

Maria Fernanda Ferreira Rodrigues (vereador Alan Leal)

Mateus Pereira Valerio da Silva (vereador Tavares)

Milena dos Santos Viana (vereador Tião Correa)

Ryan Fernandes Dantas (vereador Alan Leal)

Vitor Oliveira de Paula (vereador Ney do Gás)

