Cocato assume oficialmente Republicanos

Ex-secretário de saude de Nova Odessa, e hoje em Rafard Vanderlei Cocato, é

o novo presidente do REPLUBICANOS no município. Cocato, como é mais conhecido e amigo pessoal do coordenador regional Ricardo Molina, homem forte do governador Tarcísio. Para o novo presidente é com grande satisfação, responsabilidade e muita alegria que assume a presidência do Partido Republicanos em Nova Odessa. Cocato, está muito animado para embarcar em uma nova jornada em um partido que compartilha dos valores e visão para o futuro. De acordo, com o presidente municipal, ele vai dar sequência e ampliar os trabalhos que vinham sendo realizados até o momento, sempre com respeito e diálogo com filiados e apoiadores.

Cocato, acredita que o Republicanos, é um partido que está comprometido com a busca por um país e um Estado mais justo e igualitário para todos. Sua meta é continuar lutando por políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, especialmente aquelas que mais precisam de apoio e oportunidades.

Ele agradece publicamente ao coordenador regional do Republicanos, o amigo Ricardo Molina, o presidente estadual Roberto Carneiro e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, por todo acolhimento e confiança nesta missão. Cocato, informa ainda que tem certeza de que juntos podem alcançar grandes conquistas para Nova Odessa, e para a região, pois é uma honra fazer parte no Time do Governador Tarcísio de Freitas.

“Com o Republicanos, tenho a convicção de que poderei contribuir ainda mais para uma Nova Odessa melhor! E na construção da renovação da política em nossa cidade. Espero contar com o apoio de todos vocês nessa nova etapa da minha trajetória política. Seguimos em frente, focados e com muita determinação. Junte-se a nós!- Finalizou o novo presidente Vanderlei Cocato.

