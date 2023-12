Ataque a Coden- No requerimento de número 650/2023,

protocolado na Câmara, o vereador Cabo Natal, aponta que, de acordo com demonstrativo financeiro do 3º trimestre, a Coden apresenta R$ 3,1 milhões de prejuízo esse ano.

Mais notícias da cidade e região

Natal afirma ainda que, em 2022, a companhia, responsável pelos serviços de água e esgoto do município, teve prejuízo de R$ 2,5 milhões. No exercício de 2021, o déficit teria sido de R$ 1,5 milhão e, em 2020, R$ 1 milhão.

“Estamos a caminho do quarto ano consecutivo de prejuízos, já que, esse ano, o saldo negativo é de R$ 3,1 milhões, muito acima dos anos anteriores”, afirmou o vereador.

No requerimento, Natal solicita que a Coden informe as causas do déficit que aumenta a cada ano e quais medidas foram adotadas e quais ainda serão para sanar o problema.

Em busca de reduzir a inadimplência e aumentar o faturamento, a Coden está com PRD (Programa de Recuperação de Débitos) em aberto até às 11h do dia 20 de dezembro.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, até agora, os valores negociados chegam a R$ 977 mil, beneficiando 396 consumidores. Desse total, porém, cerca de R$ 198 mil já entraram no caixa da Coden.

O programa foi aberto em setembro, depois que a Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto encaminhado pelo prefeito.

Com o PRD, a Coden garante a negociação de débitos tanto para pessoas físicas, quanto jurídicas. Para o pagamento à vista do total devido, o desconto é de 95% em juros e multas. A quitação da dívida também pode ser facilitada em até 48 vezes, com desconto de 50% em juros e 95% em multas, e parcelas mínimas mensais de R$ 80.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP