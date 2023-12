Trem iluminado de Natal passa na região nesta quinta e sexta

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, em parceria em parceria com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), através do Instituto Acerte, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a MRS Logística vão realizar a ação “Rumo ao Natal” entre 2 e 21 de dezembro. Nas três semanas que antecedem o dia 25 de dezembro, a população do Interior e Litoral Paulista poderão participar de eventos gratuitos com os “Trens de Natal”, Papai Noel e apresentações culturais que ficarão na memória afetiva de crianças e adultos.

As locomotivas da Rumo utilizadas serão duas GE: A 9270, uma C30-7, que é de propriedade da Rumo e uma C30-7A de número 7202, que pertence à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), uma das apoiadoras da ação e foi fabricada em 1990 pela General Electric, os veículos receberam aproximadamente 3.000 metros de fitas LED branca em todas as extensões, para levar a magia do Natal aos paulistas

Em todas as cidades da programação de 2023 (ver a lista abaixo), a previsão de início da ação é sempre a partir das 18h, com horário de chegada no destino final entre 22h e 0h. O roteiro inclui municípios como Sumaré, Araraquara, São José do Rio Preto, Rio Claro, Americana, Campinas, e também Cubatão e Santos no litoral. No total, o trem iluminado vai percorrer mais de 800 quilômetros.

“2023 ficará marcado como mais um ano em que a Rumo, com a ajuda dos parceiros, realiza a ação com os ‘Trens de Natal’. Nos sentimos honrados em proporcionar momentos inesquecíveis e especiais para tantas famílias. Todos os anos, perto de dezembro, recebemos diversas mensagens em nossos canais de atendimento e redes sociais perguntando sobre as locomotivas, as atrações e, principalmente, sobre a visita do ‘Bom Velhinho’ que encanta as crianças. Quando chegamos com o trem iluminado e o Papai Noel nas cidades, a emoção é sempre muito grande, principalmente do público infantil”, fala Rodrigo Machado Thomaz, Gestor de Sustentabilidade da Rumo.

Saxofonista Derico, do Programa do Jô, fará shows nos destinos finais do percurso

Enquanto as crianças se divertem com o Papai Noel e os duendes, em todas as cidades que forem o destino final dos trens (São José do Rio Preto (05/12), Araraquara (09/12), Rio Claro (13/12) e Louveira (16/12), os adultos poderão curtir a música do João Frederico Sciotti, popularmente conhecido como Derico. Os shows do Derico ocorrerão sempre dentro da “janela” de previsão de chegada do trem, que será entre 22h e 0h.

O saxofonista, que toca o instrumento desde os 11 anos de idade, se tornou conhecido na mídia pelas suas atuações no Programa do Jô, o talk show apresentado pelo comediante Jô Soares que foi exibido pela TV Globo durante quase duas décadas (entre 2000 e 2016).

Programação

Local de partida Data Horário (a partir de) Percurso Santa Fé do Sul 02/12/2023 19h00 Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso) Jales 03/12/2023 19h00 Jales, Estrela D´Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final de percurso) Votuporanga 04/12/2023 19h00 Votuporanga, Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto (final de percurso) São José do Rio Preto 06/12/2023 19h00 São José do Rio Preto, Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso) Santa Adélia 07/12/2023 18h00 Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvania e Bueno de Andrada, Tutóia (final de percurso) Guatapará 08/12/2023 18h30 Guatapará, Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasiliense, Tutóia e Araraquara (final de percurso) Araraquara 10/12/2023 18h30 Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso) Pederneiras 11/12/2023 19h00 Pederneiras, Potunduva, Jaú e Dois Córregos (final de percurso) Dois Córregos 12/12/2023 19h00 Dois Córregos, Torrinha, Brotas e Itirapina Rio Claro 14/12/2023 19h00 Rio Claro Velho, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso) Americana 15/12/2023 19h00 Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas (final de percurso) Campinas 16/12/2023 19h00 Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí (final de percurso). Campinas 17/12/2023 17h00 Boa Vista, Descampado, Viracopos, Indaiatuba, Itaici, Pimenta, Salto e Itu Jundiaí 17/12/2023 23h00 Estação Jundiaí, Estação da Luz, Mogi das Cruzes ou Estudantes Itu 18/12/2023 18h30 Itu, Convenção, Pirapitingui, Eng. Acrísio e Guaianã, Canguera Canguera 19/12/2023 18h30 Canguera, São Roque, Caucaia do Alto, Aldeinha e Embu Guaçu. Embu Guaçu 20/12/2023 8h00 Embu Guaçu, Bairro do Cipó e Eng. Marsilac. Paratinga 21/12/2023 16h00 Vila Natal, Perequê, Cubatão e Santos

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança segue alguns cuidados essenciais:

– Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

– Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

– Para evitar possíveis acidentes, esteja sempre ao lado das crianças.