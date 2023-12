Graciele Lacerda admite perfil fake e faz textão da vida com Zezé Di Camargo

As polêmicas envolvendo a família Camargo parecem não ter fim, né? Desta vez, Graciele Lacerda,

noiva de Zezé Di Camargo, concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, e admitiu que fez um perfil fake nas redes sociais, mas negou que teria sido autora de comentários ofensivos direcionados à família Camargo.

Criei um fake na época, porque estavam criando vários para me atacar. Só queria me defender, falar coisas que eu precisava falar. E todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tinha esse fake. Passou um tempo, eu não tinha mais necessidade de usar esse perfil fake, e todo mundo que conviva comigo, tinha acesso a esse perfil fake. A pessoa que convivia comigo, que me acusou do perfil fake, tanto ela quanto a mãe dela, tinham acesso à senha desse perfil fake. Eu confiava e não tinha controle do que estavam fazendo. Parei de usar o perfil, mas a pessoa que tinha acesso continuou.

Lacerda ainda afirmou que não escreveu coisas ruins sobre Wanessa Camargo, nem mesmo dizendo que ela traiu Marcus Buaiz com Dado Dolabella.

– No processo de descobrir quem fez o comentário, eu e Wanessa estamos juntas. Não existe nenhum processo contra mim. Primeiro, que Wanessa não me processou. O da Amabylle não é contra mim. Ela está processando outros fakes que ela achava que era eu. Existe, sim, um processo meu contra a Amabylle: um processo criminal e cível, porque eu tive danos morais, financeiros. É um processo que está andando. Meu respeito com os filhos sempre existiu e vai existir sempre. Deixo ele [o Zezé] conduzir essa parte, disparou.

Anã que fatura R$ 70 mil no OnlyFans, Mini Gabys revela pedido de namoro

A influencer Gabriela Gadotti, conhecida como Mini Gabys, está no ranking dos vinte perfis mais assinados do OnlyFans e Privacy. Ela, que tem nanismo e entrou nas plataformas há pouco mais de um ano, diz que fatura R$ 70 mil por mês com seus nudes.

Com o dinheiro das plataformas, além de investimentos, Mini Gabys passou a gastar com viagens também. Uma delas foi para Gramado, onde recebeu um pedido romântico pra lá de especial. Agora ela está namorando o modelo e ator de conteúdo adulto Alex Giacomin, conhecido como Leex.goo

“Foi um momento inesquecível e muito especial. Ele grava comigo e me apoia em tudo. Nos conhecemos em uma festa privada, quando bati o olho nele senti algo diferente, algo que só ele tem, a energia, o sorriso, o olhar, tudo nele me encantou. Ao conhecer melhor, descobri que trabalhava com +18, foi uma conexão incrível, amor à primeira vista”, conta Mini Gabys.

Assim que assumiram relação de amor e trabalho, o casal teve que lidar com haters e comentários maldosos na internet, justamente por conta da diferença de altura. “Todos temos o direito de amar e ser amado, e nos damos super bem, nos respeitamos e nos amamos muito, o preconceito das pessoas só fortalece tudo, aprendemos a nos aceitar”.

Os dois já fazem planos para noivado e casamento e prometem não abandonar as plataformas. “Vai ter festão”, anunciam os dois. “Gostamos de reunir amigos e pessoas do meio social. E as gravações continuam. As plataformas pegam fogo o dia todo (risos). Ele não me deixa descascar. Estamos numa maratona de gravações. Até por isso viajamos bastante para inovar nos cenários e lugares”.

Além das plataformas de conteúdo adulto, Mini Gabys também faz sucesso nas redes sociais com suas dancinhas, viagens e cenas de humor. Ela também tem planos para a TV, quer ser a primeira anã a entrar em um reality show. Aliás, a influencer já tem passagens pela “A Praça é Nossa” e “Programa do Ratinho”, ambos do SBT. Também já esteve na Mansão Maromba ao lado de Toguro.

Fotos: Divulgação

