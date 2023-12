Luís Eduardo é o mais novo integrante do elenco do Rio Branco.

O volante de 22 anos de idade revelado pelo Atlético Mineiro, e que na atual temporada vestiu as camisas do EC São Bernardo e do Coimbra de Minas Gerais, assinou contrato com clube de Americana válido até o final da Série A-4 do Campeonato Paulista do ano que vem e já está treinando com seus novos companheiros.

“Fiquei muito feliz quando surgiu o interesse do Rio Branco, pois além de atuar por esse clube de tradição, é a oportunidade de retornar ao futebol paulista. Estou bastante motivado e preparado para ajudar o clube a alcançar seus objetivos”, declarou o meio-campista, que também atuou na base do Goiás e do Vila Nova e possui em seu currículo os títulos dos campeonatos Mineiro e Brasileiro Sub-20 pelo Galo, conquistados respectivamente nos anos de 2019 e 2020.

Moderno – Diretor da BL Sports, empresa com sede em Santos que gerencia a carreira do atleta, Beto Lopes não poupou elogios ao novo reforço do Tigre, que é apontado como um dos fortes concorrentes ao acesso no estadual.

“O Luís é um volante moderno, que alia o forte poder de marcação com qualidade na saída de bola. Ele também é uma arma ofensiva, frequentemente marcando gols de cabeça ou aproveitando o rebote da defesa adversária. Certamente será uma importante opção no elenco do Rio Branco para buscar a vaga na Série A-3”, ressaltou o agente.

Museu do Futebol faz evento homenagem ao Rei Pelé

Em dezembro do ano passado, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, se despedia para brilhar na eternidade. E para marcar um ano da partida do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Museu do Futebol vai realizar no sábado (16), no Auditório Armando Nogueira, o evento Pelé: um ano de eternidade. Será um debate sobre o Rei Pelé e sua importância, seguido do lançamento do livro Entende? – 10 crônicas sobre Pelé, escrito pelo jornalista Franklin Valverde.

Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

O bate-papo será feito por Marcos Teixeira, jornalista esportivo, colunista do Ludopédio e setorista do futebol português na Web Rádio Gol de Placa e Franklin Valverde, jornalista, poeta e professor universitário. Nesse debate será abordado a falta que Pelé faz e sua importância para as novas gerações.

Após o debate, a partir das 16 horas, acontecerá uma tarde de autógrafos de Entende? – 10 crônicas sobre Pelé, de Franklin Valverde. O livro reúne dez crônicas que narram momentos em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São histórias que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas.

Publicada pela Editora Patuá, Entende? – 10 crônicas sobre Pelé, relata como o Rei despertou a paixão do autor pelo futebol. São crônicas que fluem de maneira leve e envolvente, conduzindo o leitor para um passeio literário da primeira até a última frase. A obra é ilustrada com fotos que retratam muitos dos momentos abordados no livro

SERVIÇO

Pelé: um ano de eternidade

Data: 16 de dezembro (sábado)

Horário: a partir das 15h

Local: Auditório Armando Nogueira

Gratuito

O estacionamento é em via pública e funciona pelo sistema da Zona Azul. Um cartão de R$ 6,08 vale por três horas

Próximos às estações Paulista (Linha 4 – Amarela) e Clínicas (Linha 2 – Verde)

