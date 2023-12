Cobra gigante em cachoeira assusta família que curtia um dia de calor no interior do Brasil.

Raios gama em vestimentas de proteção reduzem risco para apenas 1 contaminação em 83 anos

Para manter o controle em ambientes como as salas limpas, a DuPont produz o Tyvek® IsoClean®, vestimenta que é esterilizada por raio gama em processo patenteado de flash spun de pressão a quente, garantindo uma barreira inerente contra partículas e micro-organismos. O procedimento garante que o risco calculado de contaminação seja de apenas 1 vestimenta a cada 83 anos.

“Quando se utiliza uma vestimenta reutilizável, não há controle do processo. Além da proteção do usuário, também olhamos para o controle do produto. Imagina o prejuízo de um lote contaminado. A DuPont quer criar conteúdos e soluções que ajudem os clientes a continuar prosperando. Quanto mais baixo, maior a precisão do controle de partículas”, afirma Henrique Franciê, Gerente de Contas para soluções de proteção em salas limpas na DuPont.

A empresa conta com uma equipe de técnicos locais e globais, que ajudam na homologação de salas limpas. Estes ambientes ou zonas, projetados especialmente para manter um nível extremamente baixo de partículas suspensas no ar, proporcionam um ambiente livre de contaminação para processos críticos em hospitais e em diversas indústrias, como a de semicondutores.

Desafios em salas limpas

Controlar algo que não é visível a olho nu é o grande desafio. Logo, manter um nível baixo de partículas suspensas no ar é um obstáculo. Em um hospital, até mesmo pequenas partículas de poeira, bactérias ou partículas microscópicas podem comprometer a qualidade e a eficácia de um exame ou de um produto, o que irá comprometer a saúde do paciente.

“Um fio de cabelo varia entre 50 μm a 200 μm. Nas salas limpas, falamos de partículas com até 0,5 μm. Um vírus, por exemplo, tem 0,07 μm. Só de levantar de uma cadeira, 2,5 milhões de partículas, em média, são levantadas no ar. O ser humano é o principal fator contaminante, com 75% em um local. Então, surge um novo problema: como proteger o usuário sem afetar a pesquisa? Não conseguimos eliminar, mas é possível fazer o controle”, diz Franciê.

As salas limpas exigem um monitoramento constante e a regulação de fatores como temperatura, umidade, pressão do ar e a concentração de partículas em suspensão. As vestimentas são um passo determinante nesse processo com o intuito de reduzir o desprendimento de partículas.

O Tyvek® IsoClean® possui costuras simples, mas forte e resistentes ao estresse. O macacão tem aberturas em elástico para ajuste nos punhos e tornozelos, com o fechamento frontal em zíper e o capuz acoplado com elástico ao redor da face. Cada vestimenta possui total rastreabilidade com os certificados de esterilização disponíveis.

