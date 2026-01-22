Coden Ambiental alerta sobre golpe em nome da empresa em Nova Odessa

Concessionária de água e esgoto pede que a população desconfie de cobranças inesperadas e sem notificação

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, foi informada sobre uma tentativa de golpe usando o nome da empresa. De acordo com o relato recebido, um indivíduo, alegando ser funcionário da companhia, tentou entrar em uma residência para realizar corte de água por causa de supostas contas em atraso. O suspeito oferecia regularização imediata do pagamento através de uma máquina de cartão. A Coden alerta que não atua dessa forma e orienta a população para desconfiar de cobranças inesperadas.

A empresa esclarece que:

* Não realiza cortes por débitos sem notificação prévia formal. Os clientes são comunicados sobre qualquer pendência e etapas administrativas com antecedência, por meios de notificações oficiais, incluindo mensagens nas contas de água e esgoto.

* Os funcionários em campo utilizam uniforme padronizado que contém o logotipo oficial da empresa.

* Os colaboradores não realizam cobranças em espécie ou com maquininhas de cartão na porta dos imóveis. Os pagamentos são realizados exclusivamente nos canais bancários oficiais, nunca diretamente a funcionários em campo.

* As ordens de serviço para cortes, religações ou reparos são previamente agendadas e registradas em nosso sistema. O cliente pode verificar a autenticidade de qualquer serviço entrando em contato com nossos canais oficiais.

O que fazer se você for abordado por um golpista:

* Caso o indivíduo não esteja vestindo uniforme com a marca da Coden, desconfie.

* Nunca realize pagamentos em dinheiro ou cartão para pessoas em campo.

* Não permita o acesso ao seu hidrômetro ou às instalações hidráulicas sem confirmação prévia.

* Verifique imediatamente a situação de sua conta e a existência de ordens de serviço através dos nossos canais oficiais:

-Telefone: (19) 3476-8500

-Central de Atendimento: 0800 771 1195

-WhatsApp Oficial: (19) 99599-7766

* Em caso de tentativa de golpe, registre um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima e comunique à Coden pelos canais listados acima, fornecendo o máximo de detalhes possível (aparência do indivíduo, horário, placa de veículo, se houver).

A Coden Ambiental repudia veementemente essa prática criminosa, que se aproveita do nome de uma empresa de serviços essenciais para enganar a população. A empresa está tomando as medidas cabíveis junto às autoridades competentes para coibir essa ação e reforça seu compromisso com a transparência e a segurança no relacionamento com seus clientes.

