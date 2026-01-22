A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (24), no Núcleo de Especialidades, a quarta edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa que oferece mensalmente consultas e exames em diversas especialidades, com o objetivo de agilizar os atendimentos e oferecer mais resolutividade na assistência. A ação é destinada aos pacientes que aguardam pelos atendimentos no sistema de regulação municipal, previamente convocados pelo call center da Saúde.

O mutirão desta semana vai oferecer consultas e procedimentos nas áreas de cardiologia, oncologia, ortopedia e saúde da mulher. Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça que os pacientes contatados pelo call center que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa da fila regulatória.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), iniciativa do Ministério da Saúde dentro do programa “Agora Tem Especialistas”, que organiza consultas, exames e tecnologias de cuidado de forma integrada. O objetivo é reduzir o tempo de espera, otimizar recursos e garantir atenção de qualidade nas áreas prioritárias.

“Esse mutirão é mais uma prova do nosso compromisso em cuidar das pessoas com agilidade e responsabilidade. Sabemos o quanto a espera por uma consulta ou exame gera expectativa, e ações como essa ajudam a dar respostas mais rápidas à população. É um trabalho bem planejado, com foco em quem realmente precisa. Nosso objetivo é seguir ampliando esse acesso e garantindo um atendimento cada vez mais resolutivo na saúde municipal”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Mil Cuidados e Referência

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Desde o início das ações, o mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” já realizou cerca de 6,7 mil procedimentos e atendeu mais de 2,3 mil pacientes, sendo: 2.079 procedimentos e 764 pacientes na primeira edição, voltada à saúde feminina, durante o Outubro Rosa; 2.316 procedimentos e 850 pacientes na segunda edição, como parte da campanha Novembro Azul, direcionada ao público masculino; e 2.300 procedimentos e 722 pacientes na terceira edição, em dezembro, abrangendo o público em geral.

“O mutirão é uma estratégia importante para dar mais fluidez à rede de saúde e ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados. Ao concentrar consultas e exames em um único dia, conseguimos acelerar diagnósticos e encaminhamentos, trazendo mais eficiência para o sistema. É uma ação que reforça o cuidado integral e aproxima o serviço público das reais necessidades da população”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

“Cada edição do mutirão é resultado de muito planejamento e dedicação das equipes. Trabalhamos para que o paciente chegue e seja atendido de forma acolhedora, com qualidade e segurança. Ver a resolutividade acontecendo na prática motiva ainda mais os profissionais envolvidos. É gratificante saber que estamos impactando positivamente a vida de tantas pessoas”, acrescentou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade.