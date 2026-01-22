Estacionamento Solidário entrega doações à Apae de Santa Bárbara

A edição 2025 do Dia do Estacionamento Solidário, promovida pela Estapar em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, resultou na arrecadação de R$ 5.996,40 no município. O valor foi integralmente convertido na compra de 243 pacotes de lenços umedecidos, doados à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste para atender às necessidades dos usuários da instituição.

A entrega das doações ocorreu nesta segunda-feira (19) e contou com a participação do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, além de representantes da da entidade e da Estapar, que é a concessionária responsável pela Zona Azul no município.

O Dia do Estacionamento Solidário foi realizado em 5 de dezembro, quando 100% da arrecadação diária do estacionamento rotativo foi destinada à causa social. Os usuários contribuíram automaticamente ao efetuarem o pagamento do tíquete nos terminais de autoatendimento, com os agentes da concessionária ou por meio do Zul+, aplicativo da Estapar.

Durante a mobilização, colaboradores da empresa utilizaram camisetas personalizadas e distribuíram folhetos informativos, ampliando a divulgação da iniciativa e incentivando a participação da população.

Consolidado como uma ação tradicional em Santa Bárbara d’Oeste, o Estacionamento Solidário tem registrado crescimento na arrecadação ao longo dos anos. Em 2024, a iniciativa arrecadou R$ 4.846,35, valor que também foi integralmente revertido para a compra de fraldas destinadas à Apae do município.

