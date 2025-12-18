Coden Ambiental informa horário de atendimento e coleta de lixo no final de ano

Durante recesso, plantão de atendimento estará disponível para emergências; coleta de lixo será antecipada nas vésperas das festas e não ocorrerá nos dias de Natal e Ano Novo

Leia Mais notícias da cidade e região

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, informa que, em virtude das comemorações de final de ano, o seu atendimento ao público se encerrará na sexta-feira (19/12), às 11 horas, e será retomado na segunda-feira (05/01), às 8 horas.

Para casos de emergência que venham a ocorrer durante o recesso, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, será disponibilizado um plantão de atendimento pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

A partir de 05 de janeiro, o atendimento presencial voltará a funcionar das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 15h na sexta-feira. Outra opção para os dias de expediente normal é o atendimento via WhatsApp 9 9599 7766, de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h e na sexta-feira, das 14h às 15h.

Coleta de lixo

A coleta de lixo terá alterações nas quartas-feiras que antecedem as festas (24 e 31/12), sendo concentrada no período diurno, e nas quintas-feiras de Natal e Ano Novo (25/12 e 01/01), dias em que o serviço será excepcionalmente suspenso, tendo em vista que não haverá expediente no aterro sanitário que atende o município.

Caminhão nas casas

Em bairros atendidos às quartas-feiras, das 18h às 2h30, nos dias que antecedem as festas (24 e 31/12), a coleta de lixo será antecipada para o horário diurno, a partir das 14h30, e a retomada acontecerá nas sextas-feiras seguintes (26/12 e 02/01), em horário regular.

A alteração abrange o Bosque dos Cedros, Jardim Europa, Jardim Planalto, Jardim Mathilde Berzin, Parque Fabrício, Novos Horizontes, Jardim Marajoara, Centro, Jardim Santa Rosa, Residencial Jardim Primavera. Nesses bairros, os moradores devem ficar atentos para descartar o lixo mais cedo nas vésperas dos feriados, antes das 14h30.

Nas quintas-feiras de Natal e Ano Novo (25/12 e 01/01), como não haverá expediente no aterro sanitário para onde é destinado o lixo do município, o serviço será excepcionalmente suspenso em toda a cidade, sendo retomado a partir das sextas-feiras seguintes (26/12 e 02/01), nos horários de costume.

Dicas para evitar o acúmulo de lixo

Redobre a atenção aos horários de coleta, dando preferência para usar a lixeira um pouco antes do caminhão passar.

* Armazene o lixo sempre em sacos ou sacolas bem fechadas.

* Tome cuidado para que os coletores não sejam feridos. Cacos de vidros e outros objetos perfurocortantes devem ser embalados em jornal e colocados em embalagens “longa vida”, como caixas de leite, ou em garrafas de refrigerante (PET). No caso de latinhas de conserva, basta empurrar a borda cortante para dentro da própria lata.

* Fique atento com materiais que não devem ser descartados no lixo comum, mas direcionados aos ecopontos do município, como medicamentos, termômetros, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, eletrônicos, óleo de cozinha, restos de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, madeira, galhos e recicláveis (plásticos, papel, vidro e metal). Animais mortos também precisam de destino adequado com orientações do setor de Zoonoses.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP