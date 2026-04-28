O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta segunda-feira (27) a antecipação do horário de abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde da Família (ESFs) de Americana. A partir do dia 4 de maio, todas as 21 unidades do município passarão a atender das 6h às 7h30 exclusivamente para coleta de exames. Os demais serviços continuarão sendo oferecidos no horário convencional, a partir das 7h30.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A medida amplia o acesso da população aos exames laboratoriais e permite que muitos usuários realizem a coleta antes do início da jornada de trabalho, atendendo a uma demanda recorrente da população. A antecipação também contribui para otimizar o fluxo de atendimento e qualificar a organização dos serviços.

“Essa é uma medida pensada para facilitar a vida da população, especialmente de quem trabalha e tem dificuldade de realizar exames durante o horário comercial. Estamos ampliando o acesso e organizando melhor o atendimento nas unidades, ouvindo uma demanda que vinha sendo apresentada pelas pessoas. Nosso compromisso é seguir avançando na qualidade dos serviços de saúde em Americana”, destacou o prefeito Chico.

Com a mudança, a coleta de exames passa a ser feita de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h30, enquanto os demais serviços de rotina serão oferecidos das 7h30 às 16h30, incluindo consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista, consultas com dentista e tratamento odontológico, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, acompanhamento de pré-natal, entre outros. Nas UBSs Praia Azul, São Vito e Mathiensen, o horário de atendimento vai até as 20h30.

Danilo fala do esforço nas UBSs

“A antecipação do horário para a coleta de exames é uma medida que fortalece a organização dos serviços e amplia o acesso da população à rede básica. Com essa adequação, conseguimos distribuir melhor o fluxo de atendimento ao longo do dia, reduzindo o tempo de espera e oferecendo mais comodidade aos usuários. É um avanço que contribui diretamente para a eficiência do sistema e para a qualidade do atendimento prestado nas unidades”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

“A organização dos atendimentos ao longo do dia permite acolher melhor os usuários e dar mais fluidez à rotina das unidades. A coleta no início da manhã também favorece a realização de exames que exigem jejum, trazendo mais segurança e precisão nos resultados”, pontuou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Leia + sobre saúde