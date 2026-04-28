Órgão coloca em operação quatro radares em rodovias estaduais a partir desta terça-feira (28)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, colocará em operação, a partir da 0h desta terça-feira (28), 04 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 646.33

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Uma das vias contempladas é a Rodovia Astronomo Jean Nicolini (SPA 127/304) no km 000,950 Norte, com velocidade máxima de 60 km/h, próximo ao acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codello.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.

Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 04 novos equipamentos:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade DER-SP

1. SP 222 005,457 Leste/Oeste Miracatu 40 / 40 (km/h)

2. SPA 127/304 000,950 Norte Nova Odessa 60 / 60 (km/h)

3. SP 193 015,245 Norte/Sul Jacupiranga 40 / 40 (km/h)

4. SP 088 060,099 Norte/Sul Mogi das Cruzes 40 / 40 (km/h)

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