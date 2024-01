Coltro- Após anunciar o PL Mulher e o foco do partido em discutir

estratégias para o público feminino de Sumaré, o vereador Silvio Coltro, pré-candidato a prefeito de Sumaré e presidente municipal da legenda, deu mais um passo ao oficializar o PL Jovem no município. A primeira reunião do grupo ocorreu na última semana, marcando o início de debates de ideias inovadoras e na representatividade da juventude local.

O PL Jovem, liderado por Carolina dos Santos Christianelli Nobre, como presidente, Bianca Ascencio do Nascimento Sousa, como vice-presidente, Igor Henrique da Silva Coltro, tesoureiro, Giovana Ferreira, secretária e Jefferson Lins de Sousa, vogal, reúne jovens que destacaram comprometimento com o desenvolvimento de Sumaré.

Silvio Coltro comentou seu entusiasmo com o lançamento do PL Jovem. Coltro ressaltou a importância de envolver a juventude nos processos decisórios, destacando que o futuro da cidade está diretamente ligado à participação ativa dos jovens.

“Estamos criando um espaço para que os jovens de Sumaré possam contribuir efetivamente com propostas e soluções para os desafios que nossa cidade enfrenta. O PL Jovem será um canal direto de diálogo entre a juventude e a política municipal, garantindo que sejam consideradas as ideias e necessidades desse público, assuntos esses que certamente farão parte de um futuro plano de governo para Sumaré “, afirmou o pré-candidato a prefeito.

Carolina dos Santos Christianelli Nobre, presidente do PL Jovem, frisou a importância de fortalecer a representatividade entre jovens eleitores da cidade. “Nossa missão é construir um espaço inclusivo, onde os jovens se sintam representados e motivados a participar ativamente do processo político. O PL Jovem é mais do que um partido, é um movimento que visa trazer inovação e renovar a perspectiva política em Sumaré”, disse.

Durante a reunião, foram discutidos os principais objetivos e projetos que o PL Jovem pretende implementar em Sumaré, abordando temas como educação, cultura, esporte e desenvolvimento sustentável.

O lançamento do Partido Liberal Jovem em Sumaré marca um novo passo na preparação do vereador Silvio Coltro para sua pré-candidatura a prefeito. A expectativa é que o PL Jovem se consolide como uma força ativa e propositiva, promovendo uma participação efetiva da juventude no cenário político local.

PL MULHER

Na semana passada, o PL promoveu em Sumaré a primeira reunião do PL Mulher. O evento foi marcado pela presença de importantes lideranças do partido e teve como foco principal a discussão de estratégias para as pré-candidatas a vereadora da legenda.

A formalização do PL Mulher contou com a presença da secretária do Diretório Municipal, Ezilda Catarina Adario, que assumiu o cargo de coordenadora do PL Mulher. Sandy Vaughan Vieira foi anunciada como a presidente do PL Mulher e destacou a importância da união e da cooperação entre as integrantes.

