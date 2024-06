Oitenta agentes da Força Nacional serão enviados ao Mato Grosso do Sul para ajudar no combate a incêndios e queimadas no Pantanal.

Cerca de R$ 3 milhões serão custeados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para o pagamento de diárias aos brigadistas nos próximos 60 dias. Metade do efetivo tem previsão de chegar ao estado nesta quinta-feira (27), enquanto outros 40 agentes devem chegar até sábado (29).

Serão utilizados materiais como caminhões de combate a incêndios florestais, abafadores, enxadas, ferramentas de escavação, tochas de incêndio, cortadores de mato, sopradores, facões, tanques flexíveis, drones, geradores de energia, dispositivos GPS, machados, picaretas e medidores de clima, além de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A atuação dos profissionais de segurança pública atende à solicitação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), prevista na Portaria do MJSP nº 641/2024. As operações serão realizadas nas áreas de atuação do instituto, na região pantaneira, também para combater o desmatamento, invasão de áreas federais e extração ilegal de minério e madeira.

Conforme estabelecido na portaria, a Força Nacional pode ser mobilizada em todas as áreas de atuação do ICMBio, desde que haja solicitação formal do órgão.

Além de atuar no MS, a Força Nacional apoia o ICMBio nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia.

Cerca de 250 profissionais do Governo Federal já estão em atuação no Pantanal, incluindo brigadistas e equipes do Ibama, do ICMBio e da Marinha.

O governo anunciou na segunda-feira (24) a mobilização de 14 aeronaves e reforço de brigadistas. Seis aeronaves do Ibama e do ICMBio já estão em operação, com previsão de chegada de mais oito do Ministério da Defesa nos próximos dias.

“O Fundo tem papel transformador na segurança pública, o volume de recursos que a gente lida é capaz de sustentar diversos estados. Por ter esse papel financiador, os estados e municípios podem contar com a ajuda financeira e com a visão macroestratégica, isso ajuda a ter uma visão em perspectiva para reservar recursos e se antever aos eventos extremos”

CAMILA PINTARELLI

Diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública

