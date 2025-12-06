Combate- Operação Perda Mínima força-tarefa na quinta-feira (4)

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, na quinta-feira (4), uma força-tarefa para consertos de vazamentos na região do Jardim Boer, dentro da Operação Perda Mínima, que integra o programa DAE em Ação pela Água.

A etapa contempla intervenções nos bairros Jardim Boer, Jardim Bertoni, Jardim Esperança e Jardim Mirandola. A operação segue o mesmo modelo adotado nas ações anteriores, já realizadas nos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Parque Gramado, São Jerônimo, Parque da Liberdade,

Jardim da Paz, Jardim da Balsa, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Jardim da Mata, Residencial Tancredi, Parque D. Pedro II, Jardim América II. A estratégia consiste em concentrar equipes em uma mesma área até que todos os vazamentos identificados sejam solucionados.

Os trabalhos envolvem equipes de reforço dedicadas aos reparos de vazamentos aparentes, uma equipe leve – responsável por intervenções em passeios – e uma equipe de busca ativa que percorre as ruas da região para localizar e corrigir pontos que ainda não haviam sido registrados.

O objetivo é acelerar os atendimentos, reduzir perdas de água e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento, com respostas mais rápidas e efetivas para a população.

“Seguimos com um trabalho contínuo e intensificado desde 17 de novembro, avançando para as áreas com maior demanda por reparos. Concentrar as equipes em regiões específicas tem garantido mais agilidade nas respostas e maior eficiência nos resultados, reduzindo perdas e melhorando o atendimento à população”, destacou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

O programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana” apresenta um plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.

