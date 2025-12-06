Um entrevero em grupo de WhatsApp entre um popular e um funcionário da Guarda Municipal de Americana foi parar na justiça.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O grupo trata de questões ambientais da cidade e nele foram proferidos muito xingamentos contra o ativista ambiental Marcelo Masoca, morador da Praia Azul.
O guarda municipal, em áudios enviados para mazoca e outros membros do grupo, proferiu o xingamentos contra ativista. A Advogada de Masoca, doutora Sara Pinto, entrou com queixa crime e pedido de investigação por parte da Ouvidoria da Prefeitura e da Guarda.
Leia + sobre política regional