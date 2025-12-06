Pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (6) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL), anunciado como candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Presidência da República em 2026, terá trabalho para superar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial do ano que vem.

O instituto ouviu 2.002 eleitores de 113 municípios, entre os dias 2 e 4 de dezembro, logo, antes do anúncio feito por Flávio. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou menos.

De acordo com o levantamento, se um eventual segundo turno fosse hoje, Flávio ficaria 15 pontos atrás de Lula. O senador aparece com 36%, contra 51% do petista.

Lula x outros Bolsonaros

A sondagem também testou outros membros da família Bolsonaro contra Lula, que leva a melhor em todos os cenários. Contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, o petista venceria por 52% a 35%. Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) perde de 50% a 39%.

Outros nomes da direita, como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Jr. (PSD-PR), também foram testados e tiveram um desempenho melhor do que os membros do clã Bolsonaro. Tarcísio perde para Lula por 47% a 42%. Já Ratinho Jr. seria derrotado por 45% a 40%.

