O vice-diretor da Escola Estadual Dilecta, no Cidade Jardim, em Americana, e de 43 anos, foi preso temporariamente após câmeras de segurança registrarem imagens que levantaram suspeita de estupro de vulnerável dentro da sala de aula.

Foi na última sexta-feira (5) que o flagrante motivou a investigação, levando a Polícia Civil a cumprir a prisão no Residencial Machadinho, onde o suspeito foi localizado em um imóvel.

Durante a ação, o celular do vice-diretor foi apreendido para averiguação, e também foi solicitada uma ordem de busca e apreensão no imóvel.

Vice foi levado pra SB e depois Sumaré

Inicialmente foi levado à cadeia pública de Santa Bárbara d’Oeste e, depois, transferido ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça.

Este é o segundo episódio semelhante na região em duas semanas. Recentemente, um professor de futebol também foi denunciado pelo mesmo tipo de suspeita, casos ainda em investigação, que tem deixado a comunidade apreensiva.

A Seduc-SP afirmou que está à disposição das autoridades e colabora com as apurações. Os nomes do educador e da vítima não foram divulgados.

