A Estação Cultura de Americana recebe neste domingo, dia 7, a partir das 16h, o evento musical “Melhores do Ano”, em uma realização da iniciativa privada com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A entrada é solidária, com a troca do ingresso por 1 litro de leite longa vida. A Estação Cultura fica na Avenida Doutor Antônio Lobo, 196, no Centro.

Estão confirmadas as apresentações de Badauê, Isa Siqueira, Bruninho Lino, Pede+, Vivian Bloco das Bárbaras, Samba da Nega, Gui Ribeiro, NewSamba, Flavinho no Pagode, Robson Cruz, DJ Wills Live e Fabinho Cantor. O evento é livre para todos os públicos.

“O ‘Melhores do Ano’ trará para a região central da cidade artistas do samba, do pagode e do sertanejo para uma apresentação única. São talentos de Americana e região que participaram de diversos eventos da Prefeitura durante o ano e que agora vão animar a programação de domingo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

