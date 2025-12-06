Meio Ambiente promove ação educativa com alunos da EMEI Paturi

Mais notícias da cidade e região

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana promoveu uma ação educativa na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Paturi, no bairro Vila Mariana, nesta quinta-feira (4). Durante a atividade, foi apresentado o conto “Os Amigos do Meio Ambiente contra a Poluição”, com a participação de 30 alunos da unidade.

Por meio do conto, foram abordados temas como a importância da reciclagem, do descarte correto de resíduos e do respeito à natureza. Após a apresentação, os alunos fizeram o juramento de cuidar do meio ambiente e interagiram com o personagem Lixildo, mascote da coleta seletiva da Unidade de Limpeza Pública da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“A equipe de Educação Ambiental promoveu a sensibilização dos alunos com o objetivo de incentivar as boas práticas de sustentabilidade em prol do meio ambiente e da qualidade de vida. O conto é uma das ferramentas que utilizamos para promover a conscientização junto à população. Agradecemos a todos que participaram desse projeto, à EMEI Paturi e à Secretaria de Educação”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP