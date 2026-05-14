Para execução dos serviços, a pista no sentido Sumaré a Nova Odessa está interditada

Tiveram início as obras para solucionar os alagamentos na Avenida Ampelio Gazzetta, na altura do bairro Green Village, em Nova Odessa. O trecho conhecido como “Pescoço da Égua” vai ganhar uma nova estrutura para melhorar o escoamento das águas da chuva.

“Essa é uma demanda antiga da população e que agora começa a sair do papel, com R$ 1,75 milhão em investimentos estaduais conquistados pelo nosso mandato, em parceria com o prefeito Leitinho. A Ampelio Gazzeta é uma via de ligação muito importante entre Sumaré, Nova Odessa e Americana, com grande fluxo de veículos, e é sempre um transtorno muito grande em dias de chuva. Em breve, todos poderão circular pela avenida com mais segurança e tranquilidade”, falou o deputado estadual Dirceu Dalben.

“Ali tem o Córrego Capuava, onde enche de água e já teve até uma morte. E agora, com o trabalho do deputado Dirceu Dalben, juntamente com o nosso governador Tarcísio, conseguimos essa obra tão importante para o município de Nova Odessa”, disse o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho, no ato da assinatura do convênio com o Governo do Estado, em julho de 2025.

Projeto

Após a conclusão das etapas burocráticas, as obras tiveram início e devem ser finalizadas antes da próxima estação chuvosa. O projeto prevê a instalação de duas linhas de aduelas quadradas de concreto, com 3,5 metros de largura e 35 metros de extensão, garantindo um fluxo mais eficiente das águas do Córrego Capuava.

Para a execução dos serviços, a pista no sentido Sumaré a Nova Odessa está interditada na altura do bairro Green Village. Com isso, o tráfego acontece em mão dupla no sentido contrário (pista Nova Odessa a Sumaré). Posteriormente, as duas vias serão bloqueadas e os motoristas precisarão utilizar rotas alternativas – o que requer atenção às sinalizações de trânsito.