Guarda Civil Municipal deteve homem de 41 anos por importunação sexual de vizinhos no Jardim dos Lagos

Na tarde desta quarta-feira (13), a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa deteve um homem de 41 anos acusado de importunação sexual a mulheres no bairro Jardim dos Lagos.

Segundo informações da GCM, a corporação recebeu a informação que pelo bairro um homem estaria nu. No local, duas mulheres informaram que o acusado ficaria observando a residência das vítimas, onde há inclusive crianças e uma adolescente.

Morador

O relato é que o homem então tira as roupas e fica completamente nu em frente ao imóvel. A informação é que ele pratica os mesmo atos em uma mata próxima a casa das vítimas.

Os fatos teriam sido inclusive registrados em vídeo por moradores. O homem foi localizado e identificado como morador do bairro Jardim dos Lagos. À GCM ele negou as acusações, mas foi conduzido até a Delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.