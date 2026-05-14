Secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social apresenta dados positivos, cita “pleno emprego” e desafio de qualificação profissional

No uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Nova Odessa na sessão de segunda-feira (11), o secretário de Desenvolvimento e Promoção Social, Antônio Alves Teixeira (Professor Antônio) apresentou dados e resultado positivo à frente da pasta. Ele citou a atração de empresas e “pleno emprego” no município.

No 1º trimestre de 2026, Nova Odessa registrou a instalação de 688 novas empresas, um crescimento de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de serviços liderou as aberturas, com 484 novos empreendimentos, correspondendo a 70,3% do total.

Em seguida destacam-se comércio, com 98 estabelecimentos, (14,2%), indústria, com 73 novos empreendimentos (10,6%), construção, com 32 estabelecimentos (4,7%) e agropecuária, com um estabelecimento (0,1%). Os dados são do Observatório Econômico, com base de dados da Receita Federal.

Em 2025, segundo Professor Antônio, foram 1.870 CNPJs abertos. “É um número muito grande para uma cidade de 62 mil habitantes”, destacou. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico ressalta, existe um grande desafio da qualificação de mão-de-obra especializada.

“Nós temos um compromisso, e uma responsabilidade, de preparar o município pra esse tanto de gente que quer produzir na nossa cidade. Para os próximos 10, 20 ou 30 anos”, cita Professor Antonio. “São muitas empresas que nos procuram querendo instalar na nossa cidade. Algumas a gente só fica sabendo quando já instalou”, ponderou.

O secretário menciona que existe uma parceria da Prefeitura com o Senai de Americana e de Sumaré para criar um Centro de Formação da Construção Civil. “Nova Odessa está hoje entre as cinco cidades com maior vocação pra construção civil”, revelou. “É um tipo de vocação que a nossa cidade tem, além da confecção, da tecelagem, fiação”, enumerou.

O dirigente da pasta desenvolvimentista contou que está em andamento um curso de Mestre de obras em Sumaré. “Pra se ter ideia, o salário inicial é de 10 mil reais. E se procurar vai ser difícil de achar alguém, porque não temos esse profissional”, frisou. Serão formados os primeiros 20 mestres de obra nessa iniciativa.

Remuneração

Segundo Professor Antônio, o objetivo é também melhorar a remuneração média dos trabalhadores. “É possibilidade de trazer não só o emprego, mas o salário alto. Porque hoje em dia tem muito emprego, mas que não paga bem. E Nova Odessa ficou caro pra se morar”, explicou.

Existe também qualificação em Hidráulica no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), assim como planejada formação em Dry-wall e de Pedreiro (alvenaria). “Hoje as pessoas precisam complementar a renda. E esses cursos abrem a possibilidade”, reforça.

“Então a gente está trazendo as empresas e ao mesmo tempo proporcionando a qualificação”, confirmou Professor Antônio. O secretário menciona também a realização de Feirões de Emprego. “Hoje a gente pode falar: Nova Odessa está no pleno emprego. Temos mais emprego do que gente pra trabalhar. Por incrível que pareça”, garantiu.

O dirigente ainda citou a vinda de uma empresa chinesa que trabalha com entregas e logística. “É uma gigante chinesa que vem pra disputar o mercado. Se instalaram em um galpão de 10 mil metros quadrados. Precisam de 200 profissionais de logística. Estão contratando pra ensinar profissionais”, detalhou.

Conforme ele reitera, é preciso formar mais auxiliares de logística. “Nova Odessa tem muito CDs (Centros de Distribuição)”, descreveu. Professor Antônio revelou que o CD da Teka, do segmento de cama, mesa e banho, está operando no município. “Escolheram Nova Odessa para o seu Centro de Distribuição”, acrescentou.

Por fim, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social lembra que a qualificação profissional beneficia toda a sociedade. “Costumo dizer aos empresários que nos procuram: a gente só vai melhorar a nossa Justiça Social e o nosso Social se estender um tapete vermelho e cuidar bem dos nossos empresários”, finaliza.