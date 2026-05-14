Evento solidário será realizado nesta quinta-feira (14) no estacionamento do shopping, das 19h às 22h, e vai arrecadar agasalhos

O Shopping ParkCity Sumaré promove nesta quinta-feira, 14/5, uma nova edição da Exposição de Carros Turbos e Aspirados. Com visitação gratuita, o evento será realizado das 19h às 22h, no estacionamento do shopping.

“A Exposição de Carros Turbos e Aspirados é sempre uma grande atração para quem gosta de veículos personalizados e é apaixonado por motores customizados. Aqui, os fãs podem trocar experiências e informações, além de apreciar modelos exclusivos”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Nesta edição, o evento terá, também, um caráter solidário. O público poderá contribuir com a doação de agasalhos em bom estado, que serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré. O objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade neste período de temperaturas mais baixas.

Colecionadores

Os carros em exposição são de colecionadores da região. Como as vagas para os expositores são limitadas, os interessados em exibir suas máquinas precisam obter mais informações sobre as regras através do WhatsApp (19) 99493-1233. A iniciativa é uma parceria com o grupo Preparados Drag Racing.

Durante o evento, é proibido acelerar os veículos no local, realizar corte de giro e ligar o som automotivo. Para garantir a segurança do público, também não será permitida a entrada de narguilés e coolers. A ação contará com o apoio da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), que vai reforçar a segurança e organização do trânsito na região.

“Promover atrações para diferentes perfis de público faz parte do compromisso do Shopping ParkCity Sumaré, e a Exposição de Carros Turbos e Aspirados reforça essa proposta ao trazer uma experiência voltada aos apaixonados pelo universo automotivo”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Exposição de Carros Turbinados e Aspirados

Quando: 14 de maio, quinta-feira.

Horário: das 19h às 22h.

Local: estacionamento.

Expositores: dúvidas e inscrições pelo WhatsApp (19) 99493-1233.

Evento com visitação gratuita