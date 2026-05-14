Policiais militares detiveram homem e mulher com entorpecentes no Jardim Nova Europa

Na manhã desta quarta-feira (13) a Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher acusados de tráfico de drogas em Hortolândia. A ocorrência, atendida pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Milita do Interior) aconteceu na Rua Boa Vista, no Jardim Nova Europa.

Segundo informações, durante patrulhamento preventivo a equipe policial visualizou um casal em atitude suspeita que, ao notar a aproximação da viatura, tentou deixar o local rapidamente, separando-se em seguida.

Na abordagem e busca pessoal, foi localizada com a mulher (25) uma sacola contendo 50 porções de maconha, 07 porções de “dry” e 13 porções de “ice”. Com o homem (45), foram encontradas duas porções de maconha e uma pedra de crack.

Durante a ocorrência, a mulher confessou que havia retirado os entorpecentes no bairro Jardim Amanda e que realizaria a entrega ao abordado. O homem alegou ser usuário de drogas. Ambos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Hortolândia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, permanecendo os dois à disposição da Justiça.

Capturado em Sumaré

No período da noite, um homem de 32 anos procurado da Justiça foi capturado na Rua 31 De Março, na Vila Zilda Natel, em Sumaré. De acordo com informações, em patrulhamento a equipe policial recebeu informações de que um indivíduo procurado pela Justiça, pelo crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal estaria residindo no local.

O homem foi localizado e abordado em frente à residência. Questionado sobre o mandado de prisão, alegou desconhecer a existência da ordem judicial. Acabou conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde o delegado determinou a prisão e a permanência à disposição da Justiça.