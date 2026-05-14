A equipe de Santa Bárbara d’Oeste conquistou 18 medalhas na 5ª Copa Rio Claro de Judô, que reuniu 644 atletas do Estado no último sábado (9). A competição foi organizada pela 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, no Ginásio Municipal Felipe Karan, em Rio Claro.

Comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon, a delegação barbarense subiu ao pódio nas nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior. Os resultados garantiram a sétima colocação geral entre 33 cidades participantes.

As conquistas são fruto de parceria entre Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Casa da Criança, Colégio Ideal e associação de pais e responsáveis.

Confira os medalhistas de Santa Bárbara d’Oeste:

Ouro

  • Ricardo Roberto Justino dos Santos
  • Kimberly Kethilum Justino Estácio
  • Samuel Alves dos Santos
  • Beatriz da Silva Caboatam
  • Fábio Eduardo da Silva Coracin
  • Thiago de Moraes Amadio
  • William Saab Carstens
  • Raphael Schiavon


Prata

  • Sophia Favaro dos Santos
  • Lauany Oliveira Lopes Pereira
  • Eloah Gonçalves Farias
  • Paulo Enrique da Silva Coracin


Bronze

  • Charlote Ezidio Guidotti
  • Pyetro Covolan Martinago
  • Laura Araújo Pinto
  • Helena Souza Campos
  • Alyssum Fernando Bettini
  • Vinícius dos Santos Soares