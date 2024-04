As obras de reforma e ampliação da Casa da Criança Panamby, na Praia Azul, em Americana, entraram nesta segunda-feira (15) na fase de fundação, a primeira etapa na execução do projeto. O alicerce prepara o terreno para a nova área construída.

O terreno recebeu serviços de terraplanagem e remoção da vegetação na área do parque. O quiosque pedagógico também foi removido para permitir a ampliação. Quatro novas salas com áreas de banho e banheiro conjugados serão construídas, elevando de três para sete salas de Maternal e Berçário da unidade.

O pátio atual será ampliado e coberto, ampliando a área total do imóvel para 410 m². As obras são realizadas por meio de contrapartida de uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial na cidade, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) propostas pela administração municipal. O investimento é de R$ 1,1 milhão.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a importância das obras. “Trata-se da 9ª grande reforma em escolas feita pela administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Gradualmente temos oferecido novos espaços pedagógicos para nossas crianças, seja através de parcerias, com recursos da Secretaria de Educação ou através do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), uma política pública acertada da gestão”, disse Ghizini.