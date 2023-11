Começou no tráfico às 7h e teve trabalho interrompido

Um rapaz que começou o tráfico no turno das 7h

acabou detido pela Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste na manhã desta terça-feira. O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Romano. Durante patrulhamento preventivo, os agentes de motocicletas avistaram um rapaz em atitude suspeita. Ao notar a presença das viaturas tentou evadir-se, mas foi detido em seguida.

Após busca pessoal, foram encontrados $59 em notas diversas, três pinos contendo cocaína, 42 porções de maconha (sendo sete conhecidas como “Colômbia”) e 31 pedras de crack em posse do suspeito.

Ao ser indagado, admitiu estar vendendo drogas desde as 7h e afirmou que o material era de sua propriedade.

Conduzido ao 1° Distrito Policial, a autoridade policial determinou a apreensão das drogas e do dinheiro. Menor foi liberado sob responsabilidade de sua genitora após os procedimentos na delegacia.

