Nesta terça-feira (21), Israel deu sinal verde para um acordo histórico

com o Hamas visando a libertação de reféns na Faixa de Gaza. Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense, 50 mulheres e crianças serão libertadas ao longo de quatro dias, durante os quais um cessar-fogo estará em vigor. As negociações, mantidas em sigilo, foram conduzidas com extrema cautela.

O Hamas, conforme relatado pelo governo dos EUA, justifica a necessidade do cessar-fogo para possibilitar a localização e seleção dos reféns que serão libertados. No início desta terça-feira, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, anunciou que o acordo de trégua estava prestes a ser assinado. Outra autoridade do Hamas confirmou essa informação à rede Al Jazeera.

O desenvolvimento desse acordo é de suma importância, promovendo não apenas a libertação de reféns, mas também representando um passo significativo rumo à estabilização da região. O caráter sigiloso das negociações ressalta a sensibilidade do tema e a complexidade das relações entre as partes envolvidas. O mundo aguarda atentamente os desdobramentos dessa iniciativa em busca da paz.

