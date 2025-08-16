Comerciantes de Sumaré pedem mais patrulhamento ao secretário de segurança

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) recebeu, na quinta-feira (14), o secretário municipal de Segurança Pública e comandante da Polícia Municipal de Sumaré, Jeverson Eclair Soares. Ele participou de uma reunião com comerciantes e diretores da Acias sobre a segurança na cidade.

“Nós realizamos esta reunião por conta dos últimos incidentes nos estabelecimentos comerciais de Sumaré. Queremos ouvir as propostas e as estratégias que estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Segurança para resolver estas questões”, comentou Selma Koshoji, presidente da Acias .

O secretário ouviu os comerciantes e os representantes da Acias sobre os recentes casos de furtos em estabelecimentos da região central da cidade. Os participantes falaram sobre a necessidade de adotar medidas para diminuir a sensação de insegurança.

“Nós lamentamos o que vem acontecendo. A sensação de insegurança não é apenas em Sumaré, mas também ocorre em outras cidades da região. Podemos garantir que estamos trabalhando para reestruturar a Polícia Municipal para oferecer mais conforto e segurança ao município”, afirmou o secretário.

Ele reforçou que em breve os novos agentes aprovados em concurso público devem ser integrados à Polícia Municipal e com o reforço do efetivo será possível ampliar a Ronda do Comércio, além de outros monitoramentos específicos, como a Ronda Maria da Penha e a Ronda Escolar. A expectativa é que os novos policiais comecem a trabalhar até o final do ano. “Com a contratação dos novos guardas, muita coisa vai mudar em Sumaré”, garantiu.

O secretário também falou sobre o projeto Smart Suma, sistema de vigilância com câmeras e totens de identificação facial, leitura de placas de veículos, monitoramento em tempo real e suporte na localização de procurados pela Justiça. A primeira fase do projeto conta com 180 câmeras, mas a ideia é ampliar a área de monitoramento, com a instalação de novos equipamentos, prevista em uma segunda fase do projeto.

