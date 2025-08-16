Americana adere ao programa SuperAção SP

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (14), a adesão de Americana ao programa SuperAção SP, iniciativa do Governo de São Paulo voltada à superação da pobreza e inclusão socioprodutiva. O ato, no Gabinete do Prefeito, contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O programa prevê investimentos estaduais de R$ 110 milhões, na primeira etapa, para cofinanciamento das ações sociais nos municípios. No total, serão R$ 500 milhões até 2026, com foco em capacitação, inclusão produtiva e assistência social integrada.

“As ações do programa vão reforçar o trabalho desenvolvido em prol das famílias em vulnerabilidade, promovendo formação profissional, inserção no mercado de trabalho e geração de renda para mais autonomia e oportunidades”, afirmou o prefeito Chico, que agradeceu à parceria do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

O vice-prefeito Odir destacou que Americana “aderiu prontamente ao programa, que prioriza políticas públicas de inclusão e apoio às famílias para superarem a pobreza, com cursos de capacitação e proteção social”.

O SuperAção SP atenderá famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita inferior a meio salário mínimo (R$ 759,00). Em Americana, 9.384 famílias se enquadram nesse perfil. “O programa vai apoiar a estruturação do Sistema Único de Assistência Social e fortalecer os serviços socioassistenciais no município”, acrescentou Juliani.

A implantação contará, inicialmente, com cerca de 150 agentes contratados pelo Estado, que acompanharão e orientarão as famílias nas áreas de saúde, educação, habitação, emprego e renda, elaborando planos de desenvolvimento individualizados.

“As famílias que mais precisam terão o acompanhamento dos agentes e irão receber orientações para a construção de metas que possam ser viabilizadas para alcançar os resultados necessários, visando o desenvolvimento familiar, capacitação e inclusão. É um programa muito importante e fundamental para proporcionar a mudança de vida da população”, reforçou Lionela.

De acordo com o Governo de São Paulo, as atividades do programa devem começar em setembro.

