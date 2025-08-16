Nova Odessa adere a sistema regional de dados na Habitação da RMC

Município integra o sistema de mapeamento na gestão habitacional e planejamento urbano

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Diretoria de Habitação, participou da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Habitação da Região Metropolitana de Campinas, realizada na terça-feira (12), na Câmara Municipal de Valinhos. O encontro, que reuniu representantes de diversos municípios, tem como objetivo fortalecer a integração regional para enfrentar os desafios habitacionais.

O destaque da participação de Nova Odessa foi a formalização da adesão ao SIMM (Sistema de Informações Metropolitanas e Municipais), integrado à Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado de São Paulo (IDE-SP).

O sistema, apresentado pelo Instituto Cartográfico e Geográfico de São Paulo (ICG), é uma plataforma geocolaborativa que permitirá o mapeamento setorial georreferenciado, incluindo habitação, mobilidade e áreas de risco, para apoiar decisões estratégicas no município.

Adesão

“Esta adesão é um passo fundamental para modernizar nossa gestão”, declarou Diego Feitoza, diretor de Habitação de Nova Odessa. Ele explicou que o SIMM, especialmente seu módulo de Habitação, desenvolvido em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), integra informações sobre ações de habitação em todo o estado. “Isso garante um planejamento urbano mais eficaz para nossa região”, afirmou o diretor.

Representaram Nova Odessa no encontro o secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Gustavo Valente, o secretário adjunto da pasta, Fábio Henrique Silva e Souza, o diretor de Habitação, Diego Feitoza, e o diretor de Convênios, Cláudio Amarante.

A participação no encontro reforça o compromisso da Prefeitura de Nova Odessa em utilizar ferramentas inovadoras e integrar-se às iniciativas regionais para aprimorar a política habitacional e o desenvolvimento urbano sustentável do município.