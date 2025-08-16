O projeto “Cantos de Acalantos e Brincadeiras Cantadas”, desenvolvido pela rede municipal de ensino no segmento da Educação Infantil, foi selecionado para compor o Mapa de Experiências do Edital de Seleção de Experiências Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral.

A iniciativa, que valoriza a cultura popular e promove vivências lúdicas e significativas para as crianças, passou a integrar um grupo seleto de práticas pedagógicas reconhecidas em âmbito nacional.

O edital é realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do grupo TEIA – Territórios, Educação Integral e Cidadania, e integra o Programa Escola em Tempo Integral, política pública do Governo Federal voltada à ampliação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica.

Como o projeto entrou

O objetivo do processo de seleção é identificar, mapear e divulgar práticas inspiradoras que contribuam para o desenvolvimento integral dos estudantes, articulando saberes, culturas e territórios.

A presença de Santa Bárbara d’Oeste no mapa reafirma o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com propostas que fortalecem vínculos, resgatam tradições e ampliam as experiências de aprendizagem das crianças.

“Esse reconhecimento é resultado do trabalho dedicado de nossos educadores e da integração entre a escola, a cultura e a comunidade. O projeto une afeto, música e brincadeiras para enriquecer o cotidiano escolar e ampliar horizontes”, destacou Tânia Mara da Silva, secretária de Educação de Santa Bárbara d’Oeste.

