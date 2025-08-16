Leo Dias e Fernanda Bande na Band

A Band estreia nesta segunda-feira (18), às 14h30, o novo formato do Melhor da Tarde, que passa a contar com a apresentação de Leo Dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Considerado um dos maiores jornalistas do mundo do entretenimento, ele se junta aos veteranos JP Vergueiro e Pâmela Lucciola para levar aos telespectadores um jornalismo de credibilidade, marca registrada da emissora, furos de reportagem, variedades, links ao vivo com as praças em todo o país e muita fofoca. Uma das apostas é a astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, que semanalmente trará o horóscopo dos famosos e dos anônimos. Regina Dourado será a responsável pelas matérias especiais.

“Pouca gente sabe, mas comecei na televisão há 13 anos no programa Muito+. Naquela época, eu não tinha nenhuma experiência, então voltar para a Band tem um significado incrível e me deixa extremamente feliz. Nosso objetivo é ir além do universo das estrelas e abordar qualquer tema relevante.

LEO DIAS TV

Vamos mostrar um Brasil plural e ficaremos mais próximos do público tanto aqui no auditório quanto em casa, com uma conexão direta nas redes sociais. A LeoDias TV chega com força total neste que eu acredito ser o projeto da minha vida”, afirma Leo Dias.

Logo de cara, ele exibe uma entrevista exclusiva com o cantor Leonardo falando pela primeira vez após a separação de Zé Felipe e Virgínia. O sertanejo ainda abre o jogo sobre a suposta briga com Ana Maria Braga.