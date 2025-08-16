Agosto Dourado: HM de Americana faz treino prático sobre aleitamento materno

Como parte da programação do Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a equipe do programa Mamãe Nenê, da Prefeitura de Americana, promoveu nesta quinta-feira (14) um treinamento prático para capacitar a equipe assistencial da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O treinamento contou com simulação realística e discussão de casos clínicos, abordando técnicas de posicionamento, pega correta, orientações sobre manutenção da lactação e manejo de dificuldades, sempre com foco na humanização do cuidado.

A coordenadora do eixo materno-infantil do HM, Sarah Guimarães, destacou que a ação fortalece a atuação da equipe. “O aleitamento materno é um dos pilares para a saúde do bebê e também para o vínculo afetivo com a mãe. Capacitar nossa equipe significa oferecer um suporte mais qualificado e acolhedor às famílias que passam pela maternidade. Quanto mais preparados estivermos, mais chances teremos de ajudar essas mães a superarem dúvidas e dificuldades no início da amamentação.”

O diretor técnico do Hospital Municipal, José Carletti Júnior, ressaltou o compromisso institucional com a saúde materno-infantil. “Temos a responsabilidade de oferecer não apenas infraestrutura, mas também preparo técnico e humano para todos os profissionais envolvidos nesse cuidado. O Agosto Dourado é uma oportunidade para lembrar que incentivar e apoiar o aleitamento materno é uma tarefa de toda a equipe e traz benefícios para toda a sociedade.”

Importância

O Agosto Dourado reforça, ao longo de todo o mês, a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e complementado até os dois anos ou mais, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Este treinamento prático sobre aleitamento materno realizado no Hospital Municipal é fundamental para garantirmos um cuidado ainda mais humanizado e qualificado às mães e seus bebês. No Agosto Dourado, reforçamos a importância do incentivo à amamentação como base para a saúde infantil e o fortalecimento do vínculo familiar. Investir na capacitação da nossa equipe é investir no futuro das nossas crianças e na promoção de uma sociedade mais saudável”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia, acrescentou: “O Núcleo de Especialidades, em parceria com o Hospital Municipal, tem papel fundamental no apoio às mães durante o aleitamento materno, oferecendo acompanhamento especializado que contribui para o sucesso da amamentação e o bem-estar das famílias. Essa cooperação fortalece a rede de atenção e garante um cuidado integral e humanizado.”

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

