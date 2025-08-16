DAE de Santa Bárbara treina segurança para trabalho em altura

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, na quinta-feira (14), mais um ciclo do treinamento de segurança voltado para atividades em altura, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 35. A capacitação reuniu 75 profissionais dos setores operacionais, incluindo ajudantes gerais, encanadores, mecânicos de bomba, pedreiros, eletricistas, engenheiros e chefias.

Treinamento

Realizado anualmente, o treinamento tem como objetivo reciclar técnicas de segurança e reforçar o uso correto dos equipamentos necessários para trabalhos executados a mais de dois metros do nível inferior, garantindo a integridade física e a saúde dos servidores.

Ação

A ação foi conduzida pelo setor de Segurança do Trabalho do DAE e ministrada por empresa especializada contratada pela autarquia. A parte teórica ocorreu no Centro de Treinamento “Bepe Machado” – Garagem do DAE, enquanto a prática foi realizada na ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP