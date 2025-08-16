Fundos Sociais de Nova Odessa e Estado fazem parceria contra pobreza

A parceria entre os Fundos Sociais de Solidariedade de Nova Odessa e do Estado de São Paulo tem se mostrado decisiva para ampliar o enfrentamento à pobreza e vulnerabilidade social no município. Através de uma colaboração técnica e operacional, essa aliança integra doações de alimentos, capacitação profissional e campanhas emergenciais, garantindo atendimento mais ágil e abrangente às famílias em situação de risco.

Um dos pilares dessa cooperação é o suporte material contínuo, com doações regulares de cestas básicas pelo Estado que complementam a rede municipal de segurança alimentar, beneficiando diretamente famílias cadastradas no CadÚnico. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, reforçou a importância deste trabalho. “O alinhamento do município com as políticas estaduais cria uma rede de proteção social mais eficiente, levando resultados diretos a quem mais precisa”, afirmou.

Paralelamente, programas estruturantes como o “Caminho da Capacitação SP” são viabilizados através de infraestrutura estadual, enquanto o município mobiliza participantes e articula espaços. Um exemplo é o curso de Banho e Tosa que qualificou 45 moradores em junho. A visita da primeira-dama Cristiane Freitas, presidente do Fundo Social do Estado, em 11 de junho, simbolizou esse compromisso mútuo. Durante passagem por Nova Odessa, ela acompanhou as aulas do curso Banho e Tosa e interagiu com idosos atendidos pelo Fundo Social local.

Sinergia

A sinergia entre as duas instituições também facilita a adesão a programas estaduais de longo prazo, como o “SuperAção SP”, que combina auxílio emergencial para necessidades imediatas com planos personalizados de transição para autonomia econômica, priorizando mulheres chefes de família, jovens e desempregados.

Para Rose Miranda, presidente do Fundo Social municipal, esta parceria vai além recursos materiais. “Recebemos expertise técnica que eleva nossa capacidade de gestão”, avaliou. O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também ressaltou o valor desta integração. “Quando unimos esforços com instituições comprometidas, transformamos realidades. Essa parceria entre os fundos é um canal direto de esperança para nossa população”, afirmou.

Para o futuro, estão previstas a expansão da distribuição de cestas e novas turmas de qualificação alinhadas às demandas do mercado local, consolidando um modelo de assistência que transforma vulnerabilidade em oportunidade.