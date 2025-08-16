A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, está convocando mais 74 aprovados em concurso público para assumirem seus respectivos cargos. Os editais de convocação serão publicados na edição deste sábado (16) do Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações da convocação.

O primeiro edital convoca para as seguintes funções: agente fiscal de rendas municipal, ajudante geral (2), analista em planejamento e orçamento, assistente social (2), auxiliar de farmácia (5), bibliotecário, enfermeiro – PCD, enfermeiro, escriturário (10), escriturário – PCD, farmacêutico, médico da família, motorista (2), oficial administrativo (2), pintor, psicólogo (2), servente (2) e técnico de enfermagem (3). Os convocados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal, no dia 22 de agosto (sexta-feira), às 9h.

O segundo edital convoca para inspetor de alunos (2), monitor escolar (5), pedagogo (2), professor de creche (9), PEB 2 – ciências (2), PEB 1 – educação fundamental (8), PEB 1 – educação infantil (6) e professor de educação especial. Os aprovados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, também no dia 22 de agosto (sexta-feira), às 13h30.

“Com essas convocações, fortalecemos nosso serviço público e oferecemos oportunidades para os aprovados. Espero que todos compareçam e sejam bem-vindos para o início dos trabalhos”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

O Paço Municipal fica na Avenida Brasil, nº 85, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9000.

