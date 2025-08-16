Políticos da região vão ver Lula inaugurar fábrica da GWM

Políticos da região foram a Iracemápolis esta sexta-feira acompanhar a inauguração da nova fábrica da GWM. A grande estrela do evento foi o presidente Lula da Silva (PT), que tem vindo ao interior paulista mais para eventos como esse, de inauguração de unidades fabris.

Lula destacou o tamanho do investimento e a transição energética que os carros elétricos e híbridos já têm trazido para o país.

O presidente do PT de Americana Eduardo Coienca e as vereadoras Juliana Soares (Americana) e Esther Moraes (Santa Bárbara PV) fizeram questão de registrar a ida à cidade vizinha.

Políticos mulheres

As duas principais forças da federação que une PT, PV e PCdoB na região Juliana e Esther. No ‘entorno’ também estão as deputadas Professora Bebel (PT- Piracicaba) e Ana Perugini (Hortolândia).

Os três da foto falaram dos investimentos, dos empregos que serão gerados e da mudança na economia e indústria que o governo Lula tem trazido para o país e região.

SEM VAIAS OU ANTIS- Um termômetro do atual momento do país foi a não presença de políticos adversários de Lula ou bolsonaristas que protestariam em favor do ex-presidente.

