HM de Americana firma parceria com Banco de Olhos para captação de córneas

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, firmou nesta quarta-feira (13) uma nova parceria com o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS). A iniciativa tem como objetivo ampliar a captação de córneas para transplantes, oferecendo nova esperança a pacientes que precisam do procedimento para recuperar a visão.

Com o acordo, o hospital volta a ser um ponto de referência para a captação de córneas de doadores autorizados, agilizando o processo e garantindo que as doações ocorram de forma rápida e eficiente.

“Estamos muito felizes em firmar essa aliança que beneficiará tantos pacientes em nossa região. A doação de córneas é um ato de amor e, com essa parceria, poderemos conscientizar a população sobre a importância desse gesto que transforma vidas”, afirmou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Os transplantes de córnea são essenciais para tratar diversas condições oculares, como ceratocone e opacidade da córnea, que podem levar à cegueira. A falta de doadores, no entanto, é um grande desafio para os médicos especialistas. Com a nova parceria, a expectativa é aumentar significativamente a disponibilidade de córneas para transplantes na região.

Parceria

“Essa parceria reforça nosso compromisso em ampliar o acesso da população a procedimentos de alta relevância, como o transplante de córnea. Além de salvar a visão de muitos pacientes, ela fortalece nossa rede de atenção à saúde, mostrando que, quando unimos esforços, conseguimos transformar realidades”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Com essa união de esforços, o Hospital Dr. Waldemar Tebaldi e o Banco de Olhos de Sorocaba buscam não apenas ampliar o número de transplantes, mas também promover uma cultura de solidariedade, mostrando que a doação de órgãos e tecidos é um ato de amor ao próximo.

“A doação de córnea é um ato de generosidade que transforma vidas, proporcionando a pessoas com problemas de visão a oportunidade de enxergar novamente”, ressaltou a gerente médica do HM, Marcella Pozetti, que atuou na articulação da parceria.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

