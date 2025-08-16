DAE de SBO realiza prova do concurso público neste domingo (17)

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste aplicará neste domingo, dia 17, a prova do concurso público para o cargo de Agente de Tesouraria. A avaliação será realizada nas Escolas Estaduais “Professora Maria José Margato Brocatto” e “Professora Maria de Lourdes Maia Frota”.

Os portões permanecerão abertos das 8h às 9h. Para participar, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e utilizar caneta esferográfica azul.

O certame recebeu 540 inscrições para o preenchimento de uma vaga, que oferece remuneração de R$ 8.012,61 e carga horária semanal de 40 horas. O processo seletivo será composto por duas etapas: prova objetiva e prova prática, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Locais de aplicação da prova:

* Escola Maria José Margato Brocatto – Rua do Couro, 1.381, Cidade Nova

* Escola Maria de Lourdes Maia Frota – Rua Vereador Benedito Bordin, 40, Conjunto Angelo Giubina

