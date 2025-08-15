Nova Odessa anuncia “Desafio da Independência” com foco na solidariedade

Os inscritos podem fazer as doações no ato da retirada do kit do atleta, programada para sexta-feira, 5 de setembro (das 6h às 18h) e sábado, 6 de setembro (das 9h às 15h), na Avenida João Pessoa, 572. Apenas atletas de outros municípios poderão retirar seus kits até uma hora antes da prova, às 6h do dia 7 de setembro, na Praça do Marajoara.

Cada doação será convertida em apoio direto às famílias assistidas pelo Fundo Social. “Além de promover o esporte, queremos fomentar a solidariedade. A doação é um gesto simples que transforma vidas”, destacou Silvio Natal, secretário adjunto de Segurança Pública e um dos organizadores do evento.

O percurso de 7 km foi projetado para garantir segurança e comodidade aos participantes. A largada ocorrerá na Praça do Marajoara, seguindo pela Avenida Brasil e adentrando as ruas do setor industrial Recanto, com retorno final ao ponto de partida. Todo o trajeto contará com apoio integrado da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e Corpo de Bombeiros. A abertura oficial será marcada pela apresentação do quinteto da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, celebrando o espírito cívico da data.

Premiação e categorias

Com 1.181 atletas inscritos, a premiação contemplará os cinco primeiros colocados do Público Geral (masculino e feminino) com troféus e premiação em dinheiro. Os cinco primeiros colocados das Forças de Segurança (masculino e feminino), os três primeiros moradores de Nova Odessa (masculino e feminino) e os três primeiros de cada faixa etária a partir de 16 anos (masculino e feminino) também receberão troféus. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação.